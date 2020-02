Norvežan Johannes Thingnes Boe razred zase, Jakov Fak po odličnem začetku 15.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec zaključne tekme letošnjega svetovnega biatlonskega prvenstva v Anterselvi je Norvežan Johannes Thingnes Boe. Na tekmi s skušinskim štartom je bil razred zase, srebro in bron pa sta romala v Francijo, drugo in tretjo stopnško sta namreč zasedla Quentin Fillon Maillet in Emilien Jacquelin. Edini slovenski predstavnik na tekmi Jakov Fak je bil 15.