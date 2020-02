Zlato Francozom, Slovenci odlični peti

Zmagovalci moške štafetne tekme na svetovnem biatlonskem prvenstvu v Anterselvi so Francozi, ki so bili 21,5 sekund hitrejši od srebrnih Norvežanov in 36,2 od bronastih Nemcev. Slovenska štafeta, v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan je z osmimi popravami on 1:45,8 zaostanka za Francozi zasedla odlično peto mesto, prednje so se uvrstili le še Rusi.

V slovenski štafeti je začel Miha Dovžan, levji delež za visoko uvrstitev pa sta opravila Jakov Fak, ki je ekipo z 11. pripeljal na peto mesto, in Klemen Bauer, ki je poskrbel, da je bila Slovenija ob zadnji menjavi še mesto višje. Rok Tršan je s strelsko ničlo ekipo držal na četrtem mestu vse do zadnjega streljanja, v zadnjem krogu pa ga je najboljši ruski biatlonec Aleksander Loginov ujel.

V končnici je Tršan še enkrat poskušal z napadom, že prehitel Rusa, a si ni uspel priboriti notranje pozicije pred sklepnima desnima zavojema, kar je Loginov izkoristil za zmago v medsebojnem obračunu.

Congratulations to the top 3 teams 🇫🇷 🇳🇴 🇩🇪. @FedFranceSki took its first 🥇 in 19 years, while for @martinfkde it was the only missing title! @NSSF_Biathlon won 🥈 and @skiverband finished with 🥉. Rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/GxSBnLZBqf — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

Po tem, ko je moral že v prvi predaji v kazenski krog Norvežan Vetle Sjastaad Christiansen, so bili vse do zadnjega streljanja skupaj v vodstvu Francozi in Nemci. Ko pa je moral Benedikt Doll po zadnjem streljanju v kazenski krog, ga je ujel in prehitel Johannes Thingnes Boe in branilcem naslova zagotovil srebro. V ospredju je Quentin Fillon Maillet Franciji zanesljivo priboril naslov.

Za Francijo so nastopili Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux in Fillon Maillet.

And that is finally a WCH 🥇 🇫🇷 @FedFranceSki, 🇳🇴 takes 🥈 and 🇩🇪 wins 🥉. Check out where the rest of the teams are and rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/jdilFAcpxK — IBU World Cup (@IBU_WC) February 22, 2020

V nedeljo bosta v Anterselvi na sporedu še obe tekmi s skupinskim startom, slovenske barve pa bo branil le Jakov Fak.

Izidi, moški, 4 x 7,5 km: 1. Francija 1:12:35,9 (0+4) (Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) 2. Norveška + 21,5 (1+12) (Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe) 3. Nemčija 36,2 (1+8) (Erik Lesser, Philipp Horn, Arnd Peiffer, Benedikt Doll) 36,2 (1+8) 4. Rusija 1:44,7 (0+9) 5. Slovenija 1:45,8 (0+8) (Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan) 6. Avstrija 2:28,5 (2+12) 7. Italija 2:32,0 (0+9) 8. ZDA 2:32,9 (0+5) 9. Belorusija 2:40,4 (0+6) 10. Švedska 3:28,9 (2+10)

