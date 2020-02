Racija na biatlonskem SP, v središču pozornosti znova Loginov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Danes je policija prišla v naše hotelske sobe ob 5.50 zjutraj. Do obiska policije je brez dvoma prišlo na prošnjo enega od članov Mednarodne biatlonske zveze IBU," je Dračev dejal za agencijo Interfax.

Ruski biatlonci ta čas nastopajo na SP v Anterselvi v italijanskih Alpah. Dračev je dejal, da je bila racija povezana z dejstvom, da je "glavni trener ruske ekipe Aleksander Kasperovič uporabljal akreditacijo druge osebe".

Ob tem je dodal, da je bil povod za racijo sum, da Loginov spet krši protidopinška pravila. Loginov je od novembra 2014 do novembra 2016 že prestal dveletni suspenz zaradi zlorabe krvnega dopinga Epa.

"Policija sumi, da gre za ponovitev primera. Zato je dodobra preiskala vse njegove osebne stvari in mu po uro in pol dolgi preiskavi zasegla tudi vse elektronske naprave," je še pojasnil Dračev, ki je šel na policijsko postajo skupaj s Kasperovičem.

Dve odličji že pospravil v žep

Loginov je na tem SP že osvojil zlato v sprintu in bron na zasledovalni tekmi. Danes bi moral nastopiti še z rusko štafeto.

Rus je na prvenstvu v Italiji osvojil dve odličji, med drugim tudi zlato v šprintu. Foto: Sportida

Lahko se zgodi, da Loginov danes ne bo smel tekmovati, pa je za rusko agencijo Tass dejal glavni trener moške vrste, Sergej Belozerov.

"Skrbi me, da bo policija, ki je Aleksandru zasegla računalnik in telefon, pred kosilom sporočila, da potrebuje več informacij in ga odpeljala na zaslišanje," je še dejal Belozerov.

Iz ruske ambasade v Rimu so prek Twitterja sporočili, da konzulat v Milanu preverja medijska poročila in bo stopil v stik s policijo, v Anterselvo pa je tudi poslal svojega predstavnika.

