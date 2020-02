Norvežanke prvakinje, Slovenke po dobrem uvodu zaostale za krog

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Anterselvi so tekmovalke opravile štafetno preizkušnjo. Zlata so se veselile Norvežanke pred Nemkami in Ukrajinkami, Slovenke pa so po dobrem uvodu zaostale za krog in zasedle 19. mesto.

Junakinja svetovnega prvenstva v Dolomitih je nedvomno Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je osvojila zlato kolajno danes še z žensko štafeto, pred tem pa že z mešano štafeto, v mešanih parih in v sprintu, bronasti kolajni pa je osvojila tudi v preostalih posamičnih preizkušnjah - zasledovanju in na posamični tekmi na 15 km.

Ob Roeiselandovi so za Norveško nastopile še Synnoeve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold in Tiril Eckhoff in imele kljub kazenskemu krogu v cilju deset sekund prednosti pred Nemkami in 18 pred nekdanjimi varovankami Uroša Velepca, Ukrajinkami.

Po treh menjavah so prepričljivo vodile Poljakinje, ki pa v zadnji niso zdržale visokega ritma in padle na sedmo mesto. Še po zadnjem streljanju pa se je obetal drugačen razplet, saj so za Norvežankami strelišče zapustile Ukrajinke, Čehinje, Nemke in Poljakinje. Slednje so kmalu izpadle iz boja za kolajne, nekdanja smučarska tekačica Denise Herrmann pa je potrdila svojo premoč v smučini in Nemčiji priborila srebro. Do zadnjega streljanja so bile v igri za kolajno tudi Švedinje, a je morala njihova prva zvezdnica Hana Oeberg v kazenski krog.

Za Slovenijo se je tekma začela tako rekoč sanjsko, saj je bila mlada Nika Vindišar po dveh streljanjih celo tretja. Do menjave je nato padla na 12. mesto. Lea Einfalt je zdrsnila na 16., ko pa je morala Nina Zadravec po drugem streljanju trikrat v kazenski krog, je Slovenija močno zaostala. Ko je morala v kazenski krog še Klemenčičeva, je Slovenija zaostala za krog.

"Začeli smo res dobro. Nika je bila hitra tudi v prvih dveh krogih v smučini. Lea je naredila nekako v skladu s pričakovanji, ko pa je morala Nina trikrat v kazenski krog, je bilo tekme konec. Poloni je ostalo le še, da beži pred prvimi, da je ne ujamejo, in to se danes ni izšlo," je tekmo videla trenerka Andreja Mali.

O nastopih slovenskih deklet na SP pa je dodala: "Lahko smo zadovoljni in gremo pogumno v nadaljevanje sezone. Dosegli smo najboljše uvrstitve letos. Lea Einfalt je bila dvakrat med dobitnicami točk, Nika je bila visoko s 46. mestom v sprintu, uspešno je nastopila tudi danes. Morda je manjkal še kakšen dosežek Polone, ki pa je bila tik pred SP bolna, zato na koncu v Anterselvi tega niti nismo več pričakovali."

Izidi, ženske, 4 x 6 km: 1. Norveška 1:07:05,5 (1+9)

(Synnöve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Röiseland)

2. Nemčija + 9,7 (0+9)

(Karolin Horchler, Vanessa Hinz, Franziska Preuss, Denise Herrmann)

3. Ukrajina 18,4 (0+8)

(Anastazija Merkušina, Julija Džima, Vita Semerenko, Olena Pidhrušna)

4. Češka 31,1 (0+10)

5. Švedska 44,9 (1+11)

6. Švica 47,1 (0+11)

7. Poljska 50,3 (0+6)

8. Rusija 1:02,6 (1+11)

9. Kanada 2:13,7 (2+13)

10. Italija 2:29,4 (3+12)

...

19. Slovenija krog zaostanka (4+16)

(Nika Vindišar, Lea Einfalt, Nina Zadravec, Polona Klemenčič).

