Norvežana prvaka v mešanih parih, Slovenca 19.

Najhitrejša sta bila Johannes Thingnes Boe in Marte Olsbu Roeiseland. Foto: Reuters

Norvežana Johannes Thingnes Boe in Marte Olsbu Roeiseland sta svetovna biatlonska prvaka med mešanimi pari. Na prvenstvu v italijanski Anterselvi sta za 7,6 sekunde ugnala par iz Nemčije in za 19,8 sekunde francosko dvojico. Mlada Slovenca Alex Cisar in Nika Vindišar sta med 30 ekipami osvojila 19. mesto, zaostala pa sta 2:30 minute.