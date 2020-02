Ujeti v Evropi: kitajski biatlonci zaradi koronavirusa ne smejo domov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener kitajskih biatloncev, sloviti norveški as Ole Einar Björndalen, se boji, da se njegovi tekmovalci v domovino ne bodo smeli vrniti vse do poletja. Foto: Simon Kavčič

"Moji atleti so že od oktobra v Evropi in bojim se, da se vsaj do maja, junija ne bodo mogli vrniti v domovino," je dejal 46-letni nekdanji biatlonec.

Kot pravi osemkratni olimpijski prvak sta imeli njegova in ekipa njegove žene Belorusinje Darje Domračeve, ki trenira kitajska dekleta, srečo, da sploh nastopajo v Anterselvi, saj bi se morali po prvotnem načrtu v domovini pripravljati na svetovno prvenstvo, a jih oblasti niso pustile v državo.

Lahko bi ostali ujeti na Kitajskem

"Če bi se nekaj dni prej, kot je bilo načrtovano, vrnili v domovino, nas pozneje ne bi izpustili iz države. Imeli smo to srečo," je še dejal 20-kratni svetovni prvak, ki se je s kitajsko reprezentanco ves čas pripravljal v Hochfilznu in Ruhpoldingu.

"Že za športnike je to zelo težka situacija, kaj šele za njihove družine. Tam so vsi že mesec dni zaprti v svojih stanovanjih brez možnosti, da se prosto gibljejo po mestih," je še pristavil Norvežan.

Prav tako Bjoerndalen in njegova žena nista mogla zamenjati biatloncev v slabši formi s tistimi boljšimi v domovini.

Svetovno prvenstvo v biatlonu bo potekalo vse do nedelje, danes in v sredo pa sta na sporedu individualni preizkušnji za dekleta (15 km) in moške (20 km).

