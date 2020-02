Einfaltova najbolj optimistična med Slovenkami

V slovenskem taboru je najbolj optimistična Lea Einfalt. "Meni 15-kilometrska tekma ustreza. Paziti moram le, kako se je bom lotila in da moje želje ne bodo prevelike. Osredotočiti se moram na dober tek in natančno streljanje, saj imam le na to res vpliv. Če mi to uspe, bo prišel tudi izid," je pred tekmo povedala Einfaltova.

Zveza preverja novo disciplino

Dorothea Wierer je postala svetovna prvakinja v zasledovanju. Foto: Guliver/Getty Images Tekmovalke čakajo 15 kilometrov teka in štiri streljanja, vsak zgrešen strel pa pomeni minuto pribitka k doseženemu času. Zaradi dolžine tekma velja za najtežjo, kritiki pa obenem trdijo, da je prav zaradi dolžine tudi najbolj dolgočasna in preživeta, saj se tekmovalci v večjem delu tekme borijo le z uro in ne eden proti drugemu. Med navijači sta zato že dlje časa bolj priljubljena zasledovanje in skupinski start.

Mednarodna biatlonska zveza prav zdaj na nižjem rangu tekmovanj preverja še eno novo disciplino, super sprint. Dokončne odločitve o uvedbi še ni, gre pa za nov kratek sprinterski način tekmovanja s štirimi streljanji. A številni so mnenja, da bo v tej disciplini prevelik poudarek na strelišču.

Anterselva je že nakazala favorite. V ženski konkurenci so na prvih tekmah kolajne osvojile Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, Američanka Susan Dunklee in Čehinja Lucie Charvatova v sprintu ter domačinka Dorothea Wierer, Nemka Denise Herrmann, ki je v tej disciplini dobila generalko januarja na Pokljuki, in še enkrat Roeiselandova v zasledovanju. Brez dvoma gresta v krog favoritinj še Norvežanka Tiril Eckhoff in druga Italijanka Lisa Vittozzi, ljubitelji biatlona pa navijajo za svoje adute in upajo na presenečenja.