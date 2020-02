Širok krog favoritinj, tri Slovenke z osebnimi cilji

V Anterselvi se bo ob 14.45 z ženskim šprintom na 7,5 kilometra nadaljevalo biatlonsko svetovno prvenstvo. V ženski konkurenci so v mladi slovenski ekipi pričakovanja nizka in dekleta se bodo na tekmo podala po večini zgolj z osebnimi cilji, kjer na prvem mestu še vedno ostaja želja po prvih letošnjih točkah svetovnega pokala. Slovenske barve bodo branile Lea Einfalt, Nina Zadravec in Nika Vindišar.

Slovenske barve bodo danes ob odsotnosti obolele Polone Klemenčič na šprinterski preizkušnji branile Lea Einfalt (štartna številka 28), Nina Zadravec (71) in Nika Vindišar (98). Skupno bosta nastopili 102 tekmovalki. Einfaltova in Vindišarjeva sta vzdušje na SP že doživeli v četrtek, ko sta nastopili v mešani štafeti.

Krog favoritov za zmago je v ženski konkurenci zelo širok. Nesporno so v ožjem krogu favoritinj Norvežanka Tiril Eckhoff, Italijanki Dorothea Wierer in Lisa Vittozzi, ob dobrem streljanju pa tudi Nemka Denise Herrmann in Finka Kaisa Mäkäräinen ter Francozinji Justine Braisaz in Julia Simon.

Na ožjem seznamu favoritinj je tudi Norvežanka Tiril Eckhoff. Foto: Sportida

Slovenski navijači, teh je ob promociji SP Pokljuka 2021 v Italiji kar nekaj, pa že čakajo soboto. Takrat bo na sporedu moški sprint na 10 kilometrov, tudi z Jakovom Fakom, ki ob dobrem streljanju in materialu nedvomno sodi v širši krog tekmovalcev, ki se lahko potegujejo za najvišja mesta.