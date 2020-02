Optimistični Slovenci po medaljo 1.600 metrov nad morjem

Po zadnji postaji svetovnega pokala na Pokljuki je bilo nekaj zdravstvenih težav tudi v moški vrsti, nad nekoliko slabšim počutjem je tarnal Jakov Fak, po prestani bolezni sta se vrnila Rok Tršan in Miha Dovžan, edini, ki se je na vrhuncu obdobja gripe in prehladov izognil zaradi kašljanja in kihanja vseprisotnim klicam je bil kot kaže Klemen Bauer. Danes, tik pred odhodov na sever Italije so vsi fantje zdravi, sporočajo iz naše biatlonske reprezentance.

Pripravljeni na nadmorsko višino

Klemen Bauer: Želja je, da zdržim na visokem nivoju celotno tekmovanje, ki bo potekalo vsaj 10 dni. Upam da se bo višinski trening obrestoval in bodo tekme potekale v skladu s pričakovanji. Foto: Grega Valančič/Sportida Po pokljuških tekmah so naši biatlonci priprave na SP opravili v Obertilliachu v Avstriji, kjer so se privajali tudi na nadmorsko višino, saj je prizorišče letošnjega največjega biatlonskega tekmovanja v Antholzu, dobrih 1.600 metrov nad morjem. "Ker tekme v Anterselvi potekajo na relativno visoki nadmorski višini, smo se tudi mi odločili za višinski trening pred prvenstvom, da bomo potem imeli čim manj težav. Prepričan sem, da bo ta trening dobro vplival na nas in na našo formo," pred vrhuncem sezone pravi Klemen Bauer.

Trener Uroš Velepec je vesel, da je zdravstveno stanje dobro, njegovi varovanci pa na tekmovanje odhajajo lačni uspehov, pripravljeni da nadgradijo dosežke iz prvih dveh tretjin sezone svetovnega pokala, v katerih so največ pokazali Jakov Fak in moška štafeta. "Najbolj pomembno je to, da so fantje zdravi in o ciljih je relativno enostavno govoriti," poudarja Velepec.

Fak z dobrim streljanjem lahko poseže po medalji

Uroš Velepec: Tu je ena tekma v vsaki disciplini, treba je biti maksimalno zbran in dati vse od sebe. Še enkrat povem, da fantje so zdravi, dobro so "odtrpeli" še zadnje priprave na višini in komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Foto: Grega Valančič/Sportida Najboljše uvrstitve v sezoni si želijo prav na prvenstvu, na katerem pa seveda največ štejejo odličja. Prvi slovenski adut za medaljo je seveda Jakov Fak. Pričakovanja niso povsem neutemeljena, pravi Velepec: "Če vemo, da je Jakov letos že bil četrti in peti, to pomeni, da si želimo biti v priložnosti, da bi Jakov s čistim streljanjem bil v igri tudi za medalje."

Fak sam je v napovedih previden, v trenutno nadvse ostri konkurenci, ko so se v boj za najvišja mesta Johannesu Thingnesu Boeju in Martinu Fourcadu pridružili tudi njuni številni kolegi iz norveške in francoske reprezentance, na svoje priložnosti pa prežijo Nemci, Italijani, Rusi in še množica posameznikov iz manjših reprezentanc, nič ni samoumevno. "Želje so, da posežem višje, kot se do zdaj v sezoni. Kako visoko bo to, pa zelo težko napovem," pravi Fak.

"Da bi bil vsaj na eni tekmi v priložnosti za vrhunski rezultat"

Fak se je letos stopničkam najbolj približal na zasledovalni tekmi v Hochfilznu, na kateri je bil četrti, in čeprav za SP težko napove karkoli, je jasno eno. Brez odličnega streljanja svojim štirim medaljam s svetovnih prvenstev pete zagotovo ne bo dodal. "Zavedam se, da je veliko tekmovalcev zelo hitrih v teku. Moja glavna naloga je, da dobro streljam, saj je to prvi pogoj, da sem v priložnosti za dober rezultat. Tudi forma mislim, da se je dvignila, a bodo to pokazale prve tekme. Želim si, da je forma dobra in bi zdržala celo prvenstvo, ter da bi bil vsaj na eni tekmi v priložnosti za vrhunski rezultat."

Jakov Fak: Želje so, da posežem višje, kot se do zdaj v sezoni. Kako visoko bo to, pa zelo težko napovem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenske medalje na SP: Zlata: Jakov Fak, skupinski štart, Kontiolahti 2015

Zlata: Jakov Fak, posamično, Ruhpolding 2012

Srebrna: mešana štafeta (Mali, Gregorin, Bauer, Fak), Ruhpolding 2012

Srebrna: Teja Gregorin, posamično, Pjončang 2009

Bronasta: Jakov Fak, šprint, Nove Mesto 2013

Tršan in Dovžan ves čas napredujeta

Tekmovanje bo trajalo deset dni, ob Faku in Bauerju, ki bo v Italiji prav tako lovil najboljše posamične izide v sezoni, pa bosta v moški štafeti ključna tudi Miha Dovžan in Rok Tršan. Tudi ta sicer nista brez individualnih ambicij, a njuni najboljši dosežki sezone so štafetni (šesto, dve sedmi in deveto mesto). Tako Dovžan kot Tršan sta zadovoljna z zadnjimi pripravami v Avstriji.

"Verjamem, da sem dvignil strelsko in tekaško formo, zato na prvenstvo potujem z optimizmom," pravi prvi, drugi pa: "V letošnji sezoni sem statistično napredoval tako v teku, kot tudi streljanju. Želel bi si, da to nadaljujem tudi na svetovnem prvenstvu. Na pripravah v Obertilliachu je bil poudarek na tem, da bi še malenkost dvignil raven teka, saj mi je ravno to manjkalo za še boljše rezultate. Upam, da je trening uspel, čeprav mi je malce vmes ponagajal tudi prehlad, a bom za naslednji teden sigurno pripravljen".

Dekleta so imela več težav z zdravjem

Andreja Mali: Priprave pred svetovnim prvenstvom niso potekale ravno po naših željah. Foto: Grega Valančič/Sportida "Še enkrat povem, da fantje so zdravi, dobro so 'odtrpeli' še zadnje priprave na višini in komaj čakamo, da se prvenstvo začne," zaključuje Velepec, njegova trenerska kolegica na čelu ženskega dela reprezentance Andreja Mali pa ima na žalost več skrbi.

"Priprave pred svetovnim prvenstvom niso potekale ravno po naših željah. Polona Klemenčič je zbolela takoj po tekmah na Pokljuki in je na žalost še vedno bolna, tako da že nekaj časa ne trenira. Lea Einfalt je trening opravila brez težav, le pred nekaj dnevi je imela manjše težave z grlom, a bo z njo vse verjetno vse v redu. Na prvenstvo z nami potujeta tudi Nika Vindišar in Nina Zadravec."

Od mladih slovenskih biatlonk, Vindišarjeva in Zadravčeva sta nedavno nastopali na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Lenzerheideju v Švici, se napada na odličja ne pričakuje. Naše biatlonke v tej sezoni niso osvojile niti še točk svetovnega pokala, a se te delijo tudi na svetovnem prvenstvu, ki pa je kot samostojno tekmovanje obenem priložnost za preboj. Tudi dekleta, ki po besedah Malijeve "res dobre predstave v tej sezoni še niso pokazala," lahko v Anterselvi napadejo najboljše uvrstitve v sezoni.

"V naši reprezentanci je nujno, da punce najprej odmislijo pričakovanja na tekmah in ostanejo zbrane na svoj nastop. Vse so pokazale, da so sposobne dobro nastopiti, tudi Nika in Nina sta že pokazali, da sta dovolj hitri v smučini, napake pa se predvsem dogajajo na strelišču. Predvsem so to velikokrat napake ne zbranosti, a tudi v tem segmentu lahko še ta teden veliko napredujemo. Sem mnenja, da kljub nekaterim negativnim stvarem gremo lahko optimistično na prvenstvo. Ekipa je mlada in bo dala vse od sebe. Želim si, da bi punce prikazale najboljše nastope v sezoni," pravi Malijeva.

Strelske predstave deklet daleč od pričakovanih

Lea Einfalt in Polona Klemenčič sta zboleli. Foto: Grega Valančič/Sportida Polona Klemenčič na prvenstvo odhaja bolna, kar lahko pomeni tudi nekaj težav pri sestavljanju štafet. "Na zadnjih tekmah na Pokljuki sem tekaško bila dobro pripravljena, imela pa sem težave na strelišču, predvsem stoje. Po tekmah na Pokljuki sem zbolela, zato v zadnjih desetih dneh nisem morala opraviti nobenega tekaškega treninga, opravila sem le nekaj suhega treninga streljanja," pravi Klemenčičeva.

Tudi Lea Einfalt, ki se s kakšno zavidanja vredno strelsko formo v tej sezoni ne more hvaliti, se je v zadnjih dneh posvečala prav temu elementu biatlona: "Iz tekme v tekmo se tekaško vedno bolje počutim. Želim si, da bi se tekaški formi pridružila tudi strelska, kateri smo veliko pozornosti namenili na zadnjih pripravah v Obertilliachu. S pripravami sem delno zadovoljna, saj je bilo veliko kvalitetnega treninga, a sem priprave zaradi prehlada zaključila tri dni prej."

V mladinski konkurenci nista izpolnili ciljev

Nina Zadravec in Nika Vindišar na mladinskem Sp nista izpolnili svojih pričakovanj. Foto: Grega Valančič/Sportida Nina Zadravec in Nika Vindišar sta Pokljuko izpustili in se pridružili mladinski reprezentanci na prvenstvu v Lenzerheideju, a tam nista izpolnili svojih pričakovanj, zato v Anterselvo odhajata lačni. "Mladinsko svetovno prvenstvo je bil zame glavni cilj sezone. Glede na to, da tam nisem pokazala, kar sem si želela, upam, da bodo nastopi na članskem svetovnem prvenstvu zame bolj spodbudni. Sama od sebe ne pričakujem odmevnih rezultatov, si pa želim pokazati znanje, ki ga kažem na treningih," pravi Vindišarjeva.

Zadravčeva pa je bila še bolj izčrpna: "Na mladinskem svetovnem prvenstvu se strelsko nisem najbolje izkazala. Čeprav na treningu kažem samozavest in odločnost, na tekmi naredim preveč napak. Tako na treningu zgrešim dva strela od petdesetih, na tekmi pa sem zgrešila dva strela ali več praktično na vsakem strelskem postanku. To je bilo zame zelo šokantno. Tekaško sem vedno bila dobro pripravljena in sem tudi letos, predvsem mi je hudo, ker sem si pred začetkom sezone želela, da bi bila strelsko bolj konstantno zanesljiva, a je daleč od tega. Največja težava je ta, da si na tekmah sama sebi postavim preveliko breme, saj sem imela na mladinskem svetovnem prvenstvu visoka pričakovanja. Na treningih nimam nobenih težav, saj sem tam osredotočena le na svoje naloge in so zato rezultati boljši. Želim si to prenesti tudi na tekme, saj sem že pokazal, da znam dobro nastopiti tudi na tekmi."

Spored SP: Četrtek, 13. februar:

14.45 mešane štafete 2 x 6 + 2 x 7,5 km Petek, 14. februar:

14.45 šprint ženske, 7,5 km Sobota, 15. februar:

14.45 šprint moški, 10 km Nedelja, 16. februar:

13.00 zasledovanje ženske, 10 km

15.15 zasledovanje moški, 12,5 km Ponedeljek, 17. februar:

prost dan Torek, 18. februar:

14.15 posamično ženske, 15 km Sreda, 19. februar:

14.15 posamično moški, 20 km Četrtek, 20. februar:

15.15 mešani pari Petek, 21. februar:

prost dan Sobota, 22. februar:

11.45 štafeta ženske, 4 x 6 km

14.45 štafeta moški, 4 x 7,5 km



Nedelja, 23. februar:

12.30 skupinski štart ženske, 12,5 km

15.00 skupinski štart moški, 15 km

Najboljše slovenske uvrstitve na SP: 1. mesto Jakov Fak, skupinski štart, Kontiolahti 2015 1. mesto Jakov Fak, posamično, Ruhpolding 2012 2. mesto mešana štafeta (Mali, Gregorin, Bauer, Fak), Ruhpolding 2012 2. mesto Teja Gregorin, posamično, Pjončang 2009 3. mesto Jakov Fak, šprint, Nove Mesto 2013 4. mesto ženska štafeta (Gregorin, Grudiček, Mali, Brankovič), Anterselva 2007 4. mesto mešana štafeta (Gregorin, Brankovič, Bauer, Marič), Anterselva 2007 4. mesto Andreja Grašič, skupinski štart, Oslo 1999 5. mesto moška štafeta (Dovžan, fak, Bauer, Tršan), Östersund 2019 5. mesto Teja Gregorin, skupinski štart, Hochfilzen 2017 5. mesto Jakov Fak, zasledovalno, Oslo 2016 5. mesto mešana štafeta (Gregorin, Mali, Fak, Bauer), Nove Mesto 2013 5. mesto Klemen Bauer, posamično, Ruhpolding 2012 5. mesto Teja Gregorin, skupinski štart, Hanti Mansijsk 2011 5. mesto Tadeja Brankovič, zasledovalno, Anterselva, 2007 5. mesto mešana štafeta (Grudiček, Larisi, Bauer, Brvar), Pokljuka 2006 5. mesto Tomas Globočnik, posamično, Hanti Mansijsk 2003 5. mesto moška štafeta (Ožbolt, Globočnik, Marič, Dolenc), Hanti Mansijsk 2003 6. mesto Jakov Fak, posamično, Oslo 2016 6. mesto Jakov Fak, zasledovalno, Nove Mesto 2013 6. mesto Teja Gregorin, posamično, Östersund 2008 6. mesto Andreja Grašič, šprint, Anterselva 1995 7. mesto Jakov Fak, skupinski štart, Oslo 2016 7. mesto Teja Gregorin, zasledovalno, Anterselva 2007 7. mesto Andreja Grašič, posamično, Pokljuka 2001 7. mesto Uroš Velepec, šprint, Borovec 1993 8. mesto Andreja Mali, šprint, Kontiolahti 2015 8. mesto Jakov Fak, zasledovanje, Kontiolahti 2015 8. mesto moška štafeta (Marič, Bauer, Fak, Tršan), Kontiolahti 2015 8. mesto Teja Gregorin, skupinski štart, Nove Mesto 2013 8. mesto Jakov Fak, zasledovalno, Ruhpolding 2012 8. mesto Tadeja Brankovič, šprint, Anterselva 2007 8. mesto Tomas Globočnik, zasledovalno, Pokljuka 2001

