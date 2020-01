Časovnica prihoda pomembne okrepitve se zamika, priznavajo v vodstvu slovenske izbrane vrste. Notranje ministrstvo pri vlogi zahteva dodatne dokumente, pravi Ožbolt, in nič ne kaže, da bi jim birokratski del prestopa uspelo rešiti dovolj hitro, da bi Podčufarova pod slovensko zastavo nastopila že na bližajočem se svetovnem prvenstvu v Antholzu.

"Težko bomo nanjo računali na svetovnem prvenstvu"

Na svetovnem prvenstvu bomo nanjo težko računali, zataknilo se je na notranjem ministrstvu, pravi Janez Ožbolt. Foto: Vid Ponikvar "Če bomo zahtevane dokumente pridobili v tednu dni, potem bi teoretično lahko v desetih dneh dobila potni list, nato pa mora še na pokal IBU, kjer so mora še kvalificirati za svetovni pokal … Težko bomo nanjo računali na svetovnem prvenstvu, če smo povsem realni. Upam pa zagotovo, da bi za Slovenijo nastopila še v tej sezoni. Ali bomo uspešni ali ne, pa težko rečem," nam je pojasnil Janez Ožbolt.

Podčufarova, ki je kariero sicer prekinila pred letom in pol, razočarana nad odnosom Rusov do športa, saj ga ti po njenem mnenju jemljejo samo kot cirkus in poceni zabavo, pozabljajo pa, da je za športnike to življenje, se bo v slovenski vrsti znova aktivirala, bila pa bi močna okrepitev naše mlade ženske vrste, v kateri trenutno manjka nosilka, ki bi lahko prevzela odgovornost in bila zgled mlajšim kolegicam.

Dobra in hitra strelka, prav takšna, kot jo potrebujemo

Andreja Mali: Tako močna in hitra strelka je zelo dobrodošla. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Kolikor sem jo do zdaj spoznala, je odlična in hitra strelka. Ta pa nam bo prišla zelo prav," pravi trenerka naše ženske vrste Andreja Mali, ki je lahko prejšnji konec tedna na Pokljuki spremljala zelo šibki strelski predstavi svojih mladih varovank Polone Klemenčič in Lee Einfalt na posamični tekmi. Močna in izkušena Podčufarova je vsekakor dobrodošla, še pravi Malijeva: "Njen prihod pomeni, da bo znotraj reprezentance večji boj za mesta v svetovnem pokalu, pomeni, da lahko kdaj kakšna malo počiva, da zboli, kar se danes preprosto ne sme zgoditi. Tudi če imaš kvoto tri, potrebujem pet tekmovalk."

Mogoče prihaja malce pozno

Je pa morda prihod tekmovalke, ki se lahko pohvali z eno zmago in enim tretjim mestom na tekmah svetovnega pokala (Antholz 2016 in Pokljuka 2015), pa bronasto medaljo s tekme mešanih štafet na svetovnem prvenstvu v Hochfilznu leta 2017, malce pozen, še razmišlja naša trenerka: "Dobro tekmovalko potrebujemo, moramo pa vedeti, da že drugo leto dobimo eno novo članico, čez dve leti dve, če bo šlo vse po načrtu, bomo imeli kmalu v članski konkurenci sedem deklet, kar pa je dovolj. Težava je bil predlanskim, lani, letos, ker ni Urške (Poje, op. p.). Mogoče Podčufarova prihaja malce pozno, takšno okrepitev bi potrebovali že pred tremi leti. Bo pa vsekakor zelo dobrodošla tudi zdaj."

Podčufarova seveda ne bo prva naturalizirana slovenska športnica, niti prva v slovenski biatlonski reprezentanci. Hrvaški as Jakov Fak, ki je k nam prestopil leta 2010, je eden od najsvetlejših primerov te prakse, za Slovenijo je še pred njim uspešno nastopala tudi njegova rojakinja Dijana Grudiček, iz košarke poznamo številne primere, najbolj slaven je na primer Anthony Randolph, ki je na Eurobasketu 2017 slovenski reprezentanci pomagal do zgodovinskega zlata ...

V reprezentanci pogrešajo kapetanko

Tudi Urška Poje se veseli razbremenitve. Foto: Peter Podobnik/Sportida V tej zimi je tri slovenske ženske kvote v svetovnem pokalu Malijeva zapolnjevala s svojimi mladinkami in mlajšimi članicami, ki pa za tekme na najvišji ravni še niso povsem pripravljene. V ekipi ni imela "kapetanke", saj je trenutno naša najizkušenejša biatlonka Urška Poje po lanski sezoni pregorela in puško ter tekmovalne smuči domala za vselej postavila v kot. "Letos pogrešamo Urško, ki je že od nekdaj super in hitra strelka. Te punce, ki jih imamo, sicer počasi napredujejo, a za zdaj od njih še ne moremo pričakovati vrhunskih izidov. Lea je na primer v biatlonu šele leto in pol. Potrebujemo močno tekmovalko, kot je Urška, tudi za štafeto. Letos jo res močno pogrešamo," pravi Malijeva.

Pojetova pregorela pri 22 letih

Pojetova je v tej zimi prvič tekmovala prav na Pokljuki, kjer je preverila, ali šport sploh še ima rada. Odgovor je k sreči pritrdilen, zato namerava nadaljevati, a šele prihodnjo sezono. V svetovnem pokalu je nastopala že s 16 leti in do lani skoraj izgorela. "V naši reprezentanci je dobrodošel vsak, saj je naša baza žal zelo skromna. Ampak nekaj jih je in če se bo pravilno delalo, bo tudi slovenska ženska ekipa enkrat zelo konkurenčna," pravi 22-letna slovenska biatlonka, ki seveda seveda pozdravlja prihod Podčufarove. Ta bi jo močno razbremenil. "Je zelo močna in izkušena tekmovalka, z njenim prihodom bomo tudi preostale dobile več manevrskega prostora. Če bo kdaj kakšna zbolela, je ne bodo silili iti na štart, na primer. Pa tudi njena mentorska vloga bi lahko bila neprecenljiva. Zdi se mi, da bo z njo vse lažje."

Podčufarova je na Pokljuki leta 2015 zasedla tretje mesto v tekmi s skupinskim štartom. Bo Rudno polje kmalu njeno domače prizorišče? Foto: Vid Ponikvar

"Ah, da, Podčufarova bo Slovenka" Ana Frolina tekmuje za Južno Korejo, na olimpijskih igrah v Pjongčangu je bila tako ena od domačih adutinj. Foto: Reuters Na Pokljuki smo naleteli še na eno rusko biatlonko, ki nastopa za drugo državo. To je Ana Frolina, ki tekmuje za Južno Korejo. Pravzaprav so Korejci v svojo reprezentanco zvabili kar par ruskih biatloncev, ob Frolini še Timofeja Lapšina, in skupaj sta na tekmi mešanih dvojic zasedla osmo mesto. Ruska naveza Kristina Rezcova-Eduard Latipov je tisto preizkušnjo končala na 13. mestu. "Ah, da, vem, Podčufarova bo Slovenka," se je zasmejala Frolina, ko smo jo ustavili v mešani coni biatlonskega stadiona na Rudnem polju in povprašali o ruskih biatlonskih legionarjih. Njen motiv za prestop v Južno Korejo je bil preprost. "V Rusiji je izjemna konkurenca za mesta v reprezentanci, zato sem iskala možnosti za podaljšanje tekmovalne kariere. Nisem sicer razmišljala o drugih državah, a ko so v stik z menoj stopili Korejci, sem njihovo ponudbo sprejela."

S štirimi tekmovalkami na SP, da zapolnijo štafeto

Čeprav sta na Pokljuki na posamični tekmi nastopili le dve Slovenki, ostajamo pri kvoti treh tekmovalk v svetovnem pokalu in te tudi domala ne morejo izgubiti, pa nam je še povedal Ožbolt. "Na Pokljuki sta bili samo dve, ker so mladinke odšle na svetovno prvenstvo v Švico, Urška pa še ni pripravljena za posamične tekme. Kvota ostaja tri tekmovalke, na svetovno prvenstvo bomo vzeli še četrto, da bomo zapolnili štafeto, nevarnosti, da bi izgubili kvoto treh, pa pravzaprav ni, saj moramo biti za vzdrževanje te najmanj 23. v pokalu narodov, kar bomo z lahkoto izpolnili, saj smo trenutno na 20. mestu z velikim naskokom. Si pa želimo v prihodnje to kvoto povečati. V tej sezoni zanesljivo še ne, potrebujemo namreč tekmovalko, ki bo redno zbirala točke, te potrebujmo. Računamo, da bo Podčufarova prav takšna tekmovalka."

