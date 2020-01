Na letošnji Pokljuki skupaj 18 tisoč gledalcev. Na SP jih bo skoraj toliko vsak dan! #video

Letošnji svetovni pokal na Pokljuki je bil za prireditelje tudi nekakšen preizkus novosti, ki jih pripravljajo za svetovno prvenstvo leta 2021. Tekmovalci so cenili nove, zanimivejše in zahtevnejše proge na Rudnem polju in odlično snežno podlago, gledalci so bili veseli posodobljenega strelišča, ki s semaforji nad tarčami omogoča veliko večji pregled nad zanimivim dogajanjem, a do prihodnjega februarja bo še nekaj novosti, nam je po uspešno izpeljanem tekmovanju povedal podpredsednik organizacijskega odbora Pokljuka Tomaž Šušteršič.

Letos si je tekme biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki v štirih dneh v živo ogledalo 18 tisoč gledalcev, so našteli prireditelji. Ti si nekaj novosti že vpeljali, najbolj očitni sta bili drugačna postavitev prog in posodobljeno strelišče, a do naslednjega velikega tekmovanja na gozdnati planoti pod Viševnikom, dobrih 1.300 metrov nad morjem, svetovnega prvenstva februarja prihodnje leto, bo sprememb še nekaj, pravi Šušteršič.

Pokljuka je, odkar je leta 2001 prvič gostila svetovno biatlonsko elito, postala že klasična postaja svetovnega pokala, svetovno prvenstvo pa bo poseben zalogaj. "Razmerje med svetovnim pokalom in svetovnim prvenstvom je najmanj ena proti pet, da ne rečem ena proti deset," pojasnjuje Šušteršič. Vsega bo več, tekmovalnih dni, tekmovalcev, gledalcev … Za prireditelje več dela, priprav in skrbi.

Na prvenstvu pričakujejo 15 tisoč gledalcev na dan

Če si je letos v štirih dneh tekme ogledalo 18 tisoč ljudi, jih bo na svetovnem prvenstvu skoraj toliko na vsaki tekmi.

"Na svetovnem prvenstvu pričakujemo od 130 do 135 tisoč gledalcev, kar pomeni 15 tisoč gledalcev vsak dan," so izračunali prireditelji, jasno pa je, da je za Pokljuko to velik logistični zalogaj. Problematičen je dostop na Pokljuko, tja z Bleda vodi le ena cesta, še ena iz bohinjske smeri, obe sta ozki in velike gneče ne moreta prenesti. Za nameček je svetovno prvenstvo februarja, v mesecu, ko Pokljuka po navadi dobi največjo porcijo snega. A glavni izziv bo namestitev množice navijačev.

"Logistične rešitve bodo takšne, da bodo gledalce uspeli pripeljati na Pokljuko, zanje bo nekaj dodatnih montažnih tribun, delno ob tekmovalnih progah, kar bo posebnost pokljuškega svetovnega prvenstva," našteva Šušteršič, obogaten bo tudi spremljevalni program, še pravi, osrednje prizorišče zabavnega dela programa bo na blejski promenadi, kjer bodo ob večerih podeljevali tudi kolajne prvakinjam in prvakom, v organizacijo so močno vpete tudi lokalne skupnosti. "Pokljuka leži v občini Bohinj, mesto gostitelj je Bled, vmes je še občina Gorje, ki jo večinoma samo prevozimo, a se prav tako dejavno vključuje v vse dejavnosti okrog svetovnega prvenstva."

Tekmovalci, prizorišče svetovnega prvenstva jih je prišlo preizkusiti več kot 300, so nekaj sprememb že okusili. Tisti najboljši tekači so z novo konfiguracijo zadovoljni. Pokljuška smučina je zdaj veliko bolj zahtevna in razburljiva, sta nam povedala tako finska šampionka Kaisa Mäkäräinen, kot naša asa Jakov Fak in Klemen Bauer. Preizkusil jo je tudi trener slovenske reprezentance Uroš Velepec in podal oceno. "Zahtevna je, res pravi izziv," nam je povedal.

Nove proge so zahtevne

"Konfiguracija prog je ekstremna, ustreza tistim z najboljšo 'mašino', najbolje pripravljenim, tistim v vrhunski formi. Naredila se je velika razlika med dobrimi, povprečnimi in slabimi tekači," pravi Velepec, a v tem vidi tudi prednost za slovensko reprezentanco: "Nas to po eni strani veseli, tukaj smo doma, zavedamo se, da imamo možnost tukaj trenirati več kot ostali. Glavni cilj te ekipe je Peking, vmesni pa prav Pokljuka 2021, na katero se bomo poskušali kar najbolje pripraviti."

S spreminjanjem poteka prog na Pokljuki še niso končali, te potekajo po gozdnih vlakah, tekmovanje si želijo čim bol približati gledalcem, da bi bili tekmovalci kar najdlje vidni s stadiona, da bi bili kar se da razburljivi boji na ciljni ravnini, ki bo tudi doživela nekaj sprememb, da bi bile v gozdu steze še bolj zanimive za televizijske prenose, … Dva večja zalogaja za prireditelje sta po Šušteršičev ih besedah "sanacija in rekonstrukcija umetnega vodnega zajetja in pa vstopa oziroma dostopa tekmovalcev v ciljni prostor, kar bo tekmovalni naboj in tisto nepredvidljivost v zadnjih metrih do cilja še povečalo".

Tujih gledalcev bo več od slovenskih, ne glede na uspešnost naših tekmovalcev

Obisk domačih navijačev pa je vselej odvisen tudi od rezultatov domačih tekmovalcev. "Tu je vedno korelacija. Naša ženska ekipa je trenutno takšna kot je, od deklet stopničk ne moremo pričakovati, te pa zanesljivo lahko pričakujemo od Jakova Faka, ki lahko igra pomembno vlogo tudi na svetovnem prvenstvu, pa seveda mešane dvojice in mešane štafete, lahko, kot smo videli tu. Če bodo rezultati, takšni kot si jih želimo, potem vemo, da se bo tudi slovenska publika odzvala primerno. Ob tem pa še primerjava. Če je v tem trenutku na Pokljuki kakšna tretjina tujih gledalcev, potem bo na svetovnem prvenstvu to razmerje najverjetneje obrnjeno na glavo, se pravi v korist tujih obiskovalcev. Tega se veselimo, s tem bo profitiralo turistično gospodarstvo. V Sloveniji bo namreč prebivala množica navijačev, ki jo bo treba nekam namestiti. Za Bled vemo, da bo poln do zadnjega kotička, prav tako Bohinj in okoliške občine, sicer pa bo vse, kar je v radiu 60 minut vožnje, dobilo del teh namestitev. Kdor jih bo lahko ponudil, zanesljivo ne bo ostal brez gostov," pravi eden od dveh podpredsednikov OO Pokljuka.

Drugi je Tim Farčnik, letos pa je na Rudnem polju manjkal sam predsednik OO. To mesto namreč vselej zaseda aktualni minister za obrambo, še ta konec tedna je bil to Karl Erjavec, ki pa se je po porazu na volitvah za predsednika stranke DeSUS umaknil iz javnega življenja. "Njegova vloga je protokolarne narave, žal pa ga zaradi okoliščin, ki s športom nimajo nič, ni bilo," je obžaloval Šušteršič.

Gospodarski učinek prvenstev, letošnjega v poletih v Planici, pa biatlonskega naslednje leto in še nordijskega 2023 utegne biti odličen, nam je še povedal Šušteršič: "Ocenjujemo, da bi lahko bil na treh prvenstvi samo pobran davek na dodano vrednost od tujih gledalcev v Sloveniji okrog deset milijonov evrov."

