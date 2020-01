Na Pokljuki zmagala Herrmannova, Slovenki v ozadju

Za Nemko je druga Švedinja Hanna Oeberg, ki je zgrešila enkrat, zaostala 59,2 sekunde, tretja pa je bila Francozinja Anais Bescond (+ 1:15,7), ki tudi ni zgrešila niti enkrat.

Nastopili sta dve domači tekmovalki, a sta končali v ozadju. Lea Einfalt je s šestimi zgrešenimi streli končala na 76. mestu (+ 9:20,9). Polona Klemenčič pa je zgrešila sedem strelov, zaostala 10:49,8 minute, kar jo je potisnilo na 87. mesto.

Na Pokljuki so v četrtek prvo tekmo opravili biatlonci, na 20 km je slavil Norvežan Johannes Thingnes Boe, najboljši Slovenec Jakov Fak pa je bil 12.

Tekmovanja na Pokljuki so za slovenske prireditelje tudi zadnji resen test pred svetovnim prvenstvom leta 2021. Po današnji tekmi se bo spored nadaljeval s sobotnimi tekmami mešanih dvojic in mešanih štafet, v nedeljo pa bosta še tekmi s skupinskim startom.

Izidi, ženske, 15 km:

1. Denise Herrmann (Nem) 41:33,4 (0)

2. Hanna Oeberg (Šve) + 59,2 (1)

3. Anais Bescond (Fra) 1:15,7 (0)

4. Lisa Vittozzi (Ita) 1:21,7 (0)

5. Franziska Preuss (Nem) 2:02,8 (0)

6. Clare Egan (ZDA) 2:10,4 (0)

7. Theresa Lisa Hauser (Avt) 2:53,2 (1)

8. Irina Starih (Rus) 2:59,5 (0)

9. Aita Gasparin (Švi) 3:02,6 (1)

10. Emma Lunder (Kan) 3:06,8 (1)

...

76. Lea Einfalt (Slo) 9:20,9 (6)

87. Polona Klemenčič (Slo) 10:49,8 (7)



Svetovni pokal, skupno (12):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 524

2. Dorothea Wierer (Ita) 477

3. Hanna Oeberg (Šbve) 396

4. Denise Herrmann (Nem) 393

5. Julia Simon (Fra) 355

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 350

7. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 343

8. Justine Braisaz (Fra) 340

9. Paulina Fialkova (Slk) 325

10. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 281

...