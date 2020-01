Zakaj imajo Nemci tako radi biatlon? Dobijo dva športa za ceno enega!

Biatlon in smučarski skoki se v več kot 80-milijonski Nemčiji zadnja leta izmenjujejo na vrhu seznama najbolj priljubljenih zimskih športov. Tudi prireditelji tekem biatlonskega svetovnega pokala na Pokljuki z oglaševalskimi akcijami merijo predvsem na nemško govoreči del Evrope, ljubitelji tega športa iz Avstrije, Švice in predvsem Nemčije so namreč pravi popotniki, v velikem številu se zgrinjajo na vsa tekmovanja svetovnega pokala. In zakaj pravzaprav tako ljubijo ta šport? Na Rudnem polju smo jih povprašali o tem.

"Razburljiv šport je! Najbolj zanimivo je to, da je treba smučati in streljati, torej sta v biatlonu v resnici dva športa. Tega druge discipline ne ponujajo. Imate strelstvo, imate smučarski tek, v biatlonu pa kar oba skupaj," je navdušeno odgovarjal priletni možakar Walter iz Paderborna. S kapo, prekrito z značkami, na glavi in seveda opremljen z zastavo.

Oberhof, Antholz in Pokljuka

Varčni Walter: "Imate strelstvo, imate smučarski tek, v biatlonu pa kar oba skupaj." Foto: Simon Kavčič Značke so z raznih športnih prireditev, je pojasnil, tudi z biatlonskih jih je nekaj. Svoje mesto na pokrivalu je našla tudi prva pokljuška. V Sloveniji je sicer že bil, a ne na biatlonu na Pokljuki, temveč na dopustu z ženo. "Pred sedmimi leti sva bila v Antholzu (Anterselvi, op. p.), tukaj pa sva prvič. Doma v Nemčiji pa sem bil samo v Oberhofu," je povedal navijač veteran.

Na četrtkovi tekmi ob odprtju pokljuškega svetovnega pokala je lahko videl zmago Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja in 12. mesto Jakova Faka, najboljša nemška uvrstitev na 20-kilometrski posamični tekmi pa je bila četrto mesto Philippa Nawratha. V najboljši deseterici sta preizkušnjo končala še Johannes Kühn (osmi) in Benedikt Doll (deseti), a Walter tega še ni mogel vedeti, pogovarjali smo se namreč kakšno uro pred začetkom tekme.

Najbučnejši so bili vendarle Slovenci

Je bilo pa vreme že takrat imenitno. Sončno. "V Antholzu je vedno lepo, tam si ves čas na soncu, na drugih prizoriščih pa večinoma v senci in na mrazu. No, ja, tudi tukaj vidim, da bomo tekmo spremljali na soncu. Lepo je," je še navrgel, preden se je pridružil druščini na tribunah stadiona na Rudnem polju.

Četrtkovo tekmo si je po podatkih prirediteljev ogledalo kakšnih 3.500 ljudi, med temi pa so prevladovali otroci, te je na gorenjsko planoto pripeljala največja slovenska zavarovalnica. Ogreti po koncertu raperja Chaleta Saleta so pripravili odlično navijaško vzdušje. Slovenski tekmovalci so imeli zaradi njih najbučnejšo podporo.

Prvi dan svetovnega pokala na Pokljuki v sliki (foto: Peter Podobnik/Sportida):

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

Velika družina: Navijači so kulturni, šport pa izjemno zanimiv

Prav odlično navijaško vzdušje pa je ena od glavnih privlačnosti biatlona za razposajeno skupinico nemških navijačev, ki smo jo zalotili z nezgrešljivimi zelenimi in rdečimi pločevinkami v rokah. Zakaj je torej biatlon v Nemčiji tako priljubljen? "Zato, ker ima tako kul navijače, seveda!" so se smejali. "Biatlon je ena velika družina. Navijači so kulturni, prijatelji smo, šport pa je izjemno zanimiv, napet, res popoln," so izmenjaje razlagali "der Markus, die Yanja, die Sielke und Riko".

"Zakaj je biatlon v Nemčiji tako priljubljen? Zato, ker ima tako kul navijače, seveda!" Foto: Simon Kavčič

" K-r-e-f-e-l-d". Pingvini? "Točno!"

V Sloveniji so prvič. "Vsako leto gremo drugam, letos smo bili v Hochfilznu, Annecyju, Ruhpoldingu ... Poskušamo obiskati čim več držav," so pojasnili, na vprašanje, od kod so, pa je Markus zelo počasi in razločno črkoval: K-r-e-f-e-l-d. Pa ni bilo potrebe za takšno skrb pri izgovorjavi, saj za Krefeld pri nas dobro vemo. Pred leti sta za tamkajšnji hokejski klub Penguins namreč odlično igrala reprezentanta Rok Tičar in Mitja Robar.

"Točno!" so pritrdili. Pa so kljub temu, da imajo v mestu dober klub, ki igra v prvi nemški ligi DEL, še vedno prepričani, da je biatlon zanimivejši šport od hokeja? "Ja!" so odgovorili v en glas.

Brezbrižno slonel na ograji in žvečil sendvič

"Všeč mi je Pokljuka, ker je mirna, ni takega trušča in gneče, kot je na primer v Ruhpoldingu." Foto: Simon Kavčič Starosta Walter, pa Markus, Yanja, Sielke "und" Riko so bili veseljaki, nasmejani do ušes, a naleteli smo tudi na pravi kontrast. Na resnobnega možakarja, ki je brezbrižno slonel na ograji tik ob progi in žvečil sendvič. Da gre za Nemca, je bilo mogoče slutiti zaradi zastave, ki jo je izobesil na ograjo, da gre za navijača ali najmanj ljubitelja biatlona, pa je bržčas pričalo dejstvo, da je bil tam. Na Pokljuki. Na dan moške posamične tekme svetovnega pokala.

Videti je bil kot človek, ki ve, zakaj je biatlon v Nemčiji tako priljubljen, da ga v gledanosti neposrednih televizijskih prenosov prekaša le nogomet. Kaj pravi? "Zaradi nadvse prijetnih tekmovalcev, kot so Uschi Disl, Magdalena Neuner, Laura Dahlmeier. Te in drugi nemški tekmovalci so se predstavili v res lepi luči, razveseljevali so nas z medaljami in zmagami in ta šport popularizirali. Preprosto imenitni so," je odgovoril presenetljivo jasno.

Bodo cene na svetovnem prvenstvu res skočile v nebo?

Georg mu je ime, je še povedal, in dodal, da na Pokljuki ni prvič. "Ne, ne, tukaj sem že četrtič! Všeč mi je, ker je mirno, ni takega trušča in gneče, kot je na primer v Ruhpoldingu." A tako. In kolikokrat je biatlonske tekme spremljal v Ruhpoldingu? "Nikoli," je še enkrat presenetil in dodal: "Niti kje drugje, samo v Sloveniji. Res je super."

Georga torej lahko skoraj zagotovo pričakujemo tudi na svetovnem prvenstvu februarja prihodnje leto? "Verjetno ne, saj bo zame verjetno predrago. Na velikih tekmovanjih cene vselej poskočijo v nebo. Pridem pa najverjetneje na naslednje tekme svetovnega pokala. No, če bodo cene vseeno sprejemljive, pa bi seveda z veseljem prišel tudi na svetovno prvenstvo. Bomo videli," je sklenil navijač iz okolice Hamburga.