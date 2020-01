Mladi slovenski štafeti na SP končali tik pod zmagovalnim odrom

Slovenski mladinski štafeti sta na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju zasedli četrti mesti, Na fotografiji so Matic Repnik, Jernej Goropečnik in Lovro Planko.

Slovenski mladinski štafeti sta na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju zasedli četrti mesti, Na fotografiji so Matic Repnik, Jernej Goropečnik in Lovro Planko. Foto: SloSki

Na svetovnem biatlonskem prvenstvu mladincev in mlajših članov v Lenzerheideju v Švici sta se izkazali obse slovenski štafeti, saj sta le za las zgrešili kolajni. Tako naši mladinci Matic Repnik, Jernej Goropečnik in Lovro Planko kot mladinke Lena Repinc, Kaja Marič in Živa Klemenčič so osvojili četrti mesti.

"Prihodnost biatlona je v Sloveniji očitno svetla, če bo tekmovalcem in tekmovalkam le uspelo izjemne nastope iz mladinskih kategorij prenesti v člansko," razmišljajo na Smučarski zvezi Slovenije po novih dobrih nastopih mladih biatlonk in biatloncev na letošnjem svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju.

Dobro formo prenesli na ekipno tekmo

Že na individualni tekmi je slovenski mladi rod prikazal odličen ekipni nastop – na posamični tekmi je bil Repnik 11., Planko 15., Goropečnik 23. in Jaša Zidar 41. –, vse skupaj pa so prinesli tudi na štafetno tekmo. Pri mladincih so na 3 x 7,5-kilometra nastopili Matic Repnik, Jernej Goropečnik in Lovro Planko.

Repnik, ki je nastopil prvi, se je znova izkazal za zanesljivega strelca. Leže je zadel vseh pet tarč, stoje pa je moral dvakrat popravljati, Goropečnika pa je v ogenj poslal s šestega mesta. Goropečnik je sicer na obeh streljanjih moral popravljati dvakrat, a veliko ni izgubil, saj je predal štafeto kot osmi. Kot najboljši posameznik se je izkazal Planko, ki je kljub dvema popravama v streljanju leže prehitel številne tekmece, a višje od četrtega mesta ni zmogel priti. Zmagala je štafeta Norveške pred češko in rusko.

Dekleta še bližje stopničkam

V ženski štafeti na 3 x 6 km je za reprezentanco Slovenije začela Lena Repinc, ki je imela na strelišču samo eno popravo stoje, predala pa je na izvrstnem drugem mestu, z le 10 sekundami zaostanka za po prvi predaji vodilno Italijo. Tudi nastop Kaje Marič je bil izvrsten. Odlično je držala priključek z najhitrejšimi, žal je morala popravljati trikrat in Živa Klemenčič je šla na pot s četrtega mesta in 34 sekundami zaostanka za vodilno Norveško.

🇨🇿 leaves the shooting range in first position. 2nd 🇦🇹 with one extra shot, 3rd place for 🇸🇮.

___#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/DamOKj38NY — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) January 28, 2020

Zaostanek za stopničkami je znašal deset sekund, a povsem skupaj z našo tekmovalko je v boj šla tudi Nemka. Klemenčičevi in Nemki je uspelo prehiteti Francozinjo, ki je bila pred zadnjo predajo na tretjem mestu, žal pa je bila Nemka močnejša od naše tekmovalke in Slovenija je končala na četrtem mestu. Boj za zlato so dobile Norvežanke, ki so ugnale Italijanke.

Za najboljšo slovensko posamično uvrstitev v Lenzerheideju je poskrbel Anton Vidmar, ki je bil deveti na 15-kilometrski posamični tekmi. Foto: SloSki

Najboljša posamična uvrstitev Vidmarju

Dekleta so se solidno odrezala tudi na ponedeljkovi posamični preizkušnji, na kateri je bila Repinčeva 16., Maričeva 18., Klemenčičeva 22, mesto pred njo pa je 10-kilometrsko preizkušnjo končala Kaja Zorč.

Najboljšo posamično uvrstitev na tem prvenstvu ima mlajši član Anton Vidmar, ki je blestel na lanskem prvenstvu v Oserbliju na Slovaškem, ko je z Lovrom Plankom in Alexom Cisarjem osvojil štafetno srebro. "Toni" je bil letos v Lenzerheideju deveti na posamični tekmi na 15 kilometrov, Cisar je na tej tekmi zasedel 16. mesto, Blaž Debeljak je bil 40., Tilen Gregorka pa 70. Tudi mlajše članice so že opravile z 12,5-kilometrsko posamično tekmo, na tej se je Nika Vindišar prebila do 19. mesta, Tais Vozelj je bila 42. in Nina Zadravec 50.

