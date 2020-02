Najslajše prihranili za konec prvenstva: Lovro Planko in Alex Cisar do brona!

Slovenski mladinci in mlajši člani so svetovno prvenstvo v Lenzerheideju v Švici sklenili na najlepši način, z medaljama. Zanje sta poskrbela mladinec Lovro Planko in mlajši član Alex Cisar na zasledovalnih tekmah. Oba sta bila bronasta.

++ Lenzerheide 2020 | Youth Men Pursuit ++



🥇🇳🇴 Nevland

🥈🇨🇿 Manek (+25.4 sec.)

🥉🇸🇮 Planko (+52 sec.)

___#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/vRvUpU5s4K — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 2, 2020

Že v torek sta se naši mladinski štafeti približali stopničkam, a končali z lesenima medaljama, danes sta Planko in Cisar, še na lanskem prvenstvu v Oserblieju na Slovaškem ob Antonu Vidmarju člana srebrne mladinske štafete, na oder za zmagovalce stopila na zasledovalnih tekmah. Mladinec Planko je že dopoldne na 10-kilometrski preizkušnji osmo mesto s petkovega šprinta pretvoril v prvo slovensko odličje na prvenstvu v Švici.

Nevland 🇧🇻 is the winner of the youth men pursuit! 🇨🇿 Manek🥈, Planko 🇸🇮 🥉.

__#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/ra3U4wjiKI — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 2, 2020

Planko se je prebil na tretje mesto, zaostal je le za zlatim Norvežanom Martinom Nevlandom in srebrnim Čehom Ondrejem Manekom. Plankov uspeh sta z 11. in 16. mestom dopolnila Matic Repnik in Jaša Zidar, v tekmi mladink pa na 7,5 kilometra pa je bila Lena Repinc šesta (izboljšala je deveto mesto s šprinta), Živa Klemenčič 23. in Kaja Marič 37.

Cisar nadaljuje zbiranje medalj tudi kot mlajši član!

Popoldne je za novo veselje v slovenskem taboru poskrbel še Alex Cisar, mlajši član, ki je v soboto na špritnu zasedel 11. mesto, danes pa se je prebil vse do tretjega mesta na 12,5-kilometrski zasledovalni tekmi. Cisar je bil lani v tej disciplini zlat med mladinci, danes je s samo enim zgrešenim strelom za 1,2 sekunde zaostal za zlatim Nemcem Danilom Reithmüllerjem in srebrnim Rusom Saidom Karimullo Khalilom. Anton Vidmar in Blaž Debeljak sta zasedla 38. in 44. mesto.

Riethmuellerrrr 🇩🇪 for the win! Khalili 🇷🇺 🥈, Cisar 🇸🇮🥉. Any questions why we love ♥️ biathlon? pic.twitter.com/VyWSHKDZQn — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) February 2, 2020

Na zasledovalni tekmi pravkar nastopajo še mlajše članice, Nika Vindišar poskuša izboljšati 13. mesto s šprinta, Nina Zadravec 37. in Tais Vozelj 48.

