Hud boj Bauerja in Cisarja pripadel izkušenejšemu

Bauer (Ihan) je z veliko prednostjo dobil sobotni sprint, tokrat pa se mu je na strelišču močno zatresla roka. Skupaj je zgrešil kar sedem od 20 strelov, kar je spretno izkoristil dvakratni mladinski svetovni prvak Cisar (Triglav) in izničil več kot 40 sekund zaostanka s sobotne tekme.

Za Bauerja je bilo odločilno zadnje streljanje, ko je zgrešil kar trikrat. V smučini je zato popravljal zamujeno na strelišču in v napetem finišu ugnal mladega izzivalca. Dve minuti in pol je zaostal še en član Ihana Jernej Goropečnik, pa tudi sicer so tekmovalci tega kluba blesteli moštveno, saj sta Matic Repnik in Lovro Planko zasedla četrto in peto mesto, Drejc Trojer pa je bil deveti.

Po sprintu tudi v zasledovanju slavila Klemenčičeva

V ženski konkurenci je slavila Polona Klemenčič (Triglav), ki je bila po zmagi v sprintu najboljša tudi v zasledovanju. Medtem, ko jo je v soboto še ugnala Rusinja Olga Podčufarova, ki je nastopila izven konkurence, je bila Klemenčičeva tokrat pet sekund hitrejša od Rusinje.

Polona Klemenčič je slavila v ženski konkurenci. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ostale slovenske tekmovalke so bile preveč nenatančne na strelišču, da bi se borile za zmago. Nika Vindišar (Gorje) na drugem mestu je zaostala skoraj 3:50 minute, Lea Einfalt (Triglav) še deset sekund več. Še večji je bil zaostanek Nine Klemenčič (Triglav) na četrtem mestu.

Prihodnjo soboto biatlonce in biatlonke čaka še tekma s skupinskim startom.

