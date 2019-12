Bauer državni prvak v sprintu: To je bil pomemben trening

Biatlonci so se na Pokljuki pomerili za sprinterske državne naslove. Najboljša sta bila Klemen Bauer v moški in Polona Klemenčič v ženski kategoriji. Bauer je tekmo označil kot pomemben trening po zapletih z opremo na decembrskih tekmah svetovnega pokala.

"To je ena od tekem, kjer je pač treba nastopiti, a je obenem odličen trening. Malo sem se skušal poigrati s tempom, začel sem morda na 80 odstotkih, nato pa dvigoval hitrost in zadnji krog odtekel na vso moč," je po zmagi dejal Klemen Bauer.

Hkrati je bila tekma tudi dober trening za nadaljevanje sezone, saj so danes streljali v zelo spremenljivih pogojih, po novem letu pa jih čaka tekma v Oberhofu, kjer so pogoji za streljanje po tradiciji zelo težki, zato je bil ta nastop kar dobrodošel, je še dejal tekmovalec, ki bo v Oberhofu praznoval 34. rojstni dan.

Potrebuje notranji mir

Želi pozabiti na zaplete v tem mesecu. Foto: Grega Valančič/Sportida Kot je slikovito pripomnil, tekmovalcu startna številka takoj spremeni nastop in tudi s tega vidika je tekma pomembna, posebej po slabšem decembru slovenske reprezentance, kjer je bilo obilo zapletov s slabo pripravljeno opremo.

"Na tej tekmi sem iskal tudi motivacijo in pozitivne občutke. Po vseh teh zapletih v decembru potrebujem nekakšen notranji mir in samozavest. Enostavno se moramo po teh povprečnih rezultatih zavedati, da so zanje krivi zunanji dejavniki. Upam, da bo v januarju drugače," je še dejal tekmovalec iz Ihana in pristavil: "Biatlon je tudi tehnološka tekma, ki jo v kontejnerjih med seboj bijejo serviserji. Letos so pri tem močno izstopali Francozi in Norvežani."

Morda bo drugače tudi v slovenski vrsti, kjer naj bi že v januarju ekipi pomagal tudi Anže Globevnik, ki je za material skrbel v minulih sezonah.

Za 49 sekund prehitel mladega upa

Polona Klemenčič je za 44 sekund prehitela najbližjo tekmico Niko Vindišar. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bauer (SK Ihan) si je na 7,5-kilometrski tekmi privoščil dve strelski napaki, pri čemer je deseti strel zgrešil ob res silnem sunku vetra. Na koncu je bil 49 sekund hitrejši od mladega upa slovenske vrste Alexa Cisarja (Triglav), ki je bil v kazenskem krogu kar trikrat, in minuto in devet sekund od mladega Matica Repnika (Ihan), kije bil na strelišču nenatančen le enkrat.

V moški konkurenci velja dodati, da je bila konkurenca močno okrnjena, saj zaradi lažjih prehladov niso nastopili Jakov Fak, Rok Tršan in Miha Dovžan.

V ženski konkurenci je Polona Klemenčič (Triglav) zgrešila trikrat in za 44 sekund ugnala Niko Vindišar (Gorje) ter za 1:08 minute Leo Einfalt (Triglav), ki je pustila nepokrite štiri tarče.

Oba današnja zmagovalca sta tudi glavna favorita za zmago na nedeljskem zasledovanju.