Nova zmaga za Boeja, Tršan do uvrstitve kariere

Norvežan Johannes Thingnes Boe je na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v francoskem Le Grand Bornandu dosegel novo zmago v svetovnem pokalu in še povečal naskok v skupnem seštevku. S 25. mestom in strelsko ničlo se je izkazal tudi Rok Tršan, ki je dosegel najboljšo posamično uvrstitev v karieri.

Boe, ki januarja pričakuje naraščaj in zaradi česar bo izpustil tudi tekmi v Oberhofu in Ruhpoldingu, morda pa tudi Pokljuko, je dosegel že četrto zmago v sezoni. To si je priboril s kazenskim krogom in naskokom 22 sekund pred Francozom Quentinom Fillonom Mailletom, pa čeprav je Francoz streljal brezhibno in imel tudi iz sprinta nekaj sekund prednosti.

Tretje mesto je osvojil še en Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen, ki je tekmo začel kot 13., a se prebil na stopničke. Norveški uspeh je na četrtem mestu zaokrožil starejši od bratov Boe, Tarjei, zmagovalec četrtkovega sprinta.

Another sensational performance from J.T Boe here in the #ALGB19 men pursuit. Watch it again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/3tMchPPMw9 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019

Tršan prehitel 22 tekmecev

Med Slovenci je izstopal Tršan, ta je bil eden od štirih tekmovalcev, ki so v težkih razmerah tekmo končali brez kazenskega kroga. Na ta način je prehitel kar 22 tekmovalcev in si pritekel uspeh kariere.

"V prvih krogih nisem paničaril, ko so ostali šli mimo, vendar sem jih poskušal sami držati, zadnji krog pa sem dal vse od sebe kar je še ostalo." Foto: Grega Valančič/Sportida "Z nastopom sem zelo zadovoljen, 25. mesto je moj rezultat kariere. Strelski nastop je bil danes res dober, streljal sem hitro in natančno, vsi streli so bili zanesljivi. Tekaško pa sem danes tudi bil povsem zraven, v prvih krogih nisem paničaril, ko so ostali šli mimo, vendar sem jih poskušal sami držati, zadnji krog pa sem dal vse od sebe kar je še ostalo. Bili je dovolj za 25. mesto, kar je tudi super motivacija za nadaljevanje sezone," je po uspehu kariere povedal Tršan.

"Z Rokovo predstavo moramo biti več kot zadovoljni, napredoval je za 22 mest, kar je ogromen napredek. Tekaško je bil ves čas konkurenčen v skupini, na strelišču pa je bil brezhiben. Sem vesel, da je končno potrdil tisto, kar že ves čas trdimo. Pokazal je, da je lahko hiter, da je nadarjen in je to, kar že nekaj let vidimo poleti na treningih, pokazal tudi pozimi na tekmi. Gre za uvrstitev kariere, in jaz verjamem, da če bo takole nadaljeval, bo še večkrat med najboljšimi," je nastop Tršana ocenil trener reprezentance Uroš Velepec.

Klemen Bauer in Miha Dovžan sta točke svetovnega pokala zapravila na strelišču. Bauer je moral trikrat v kazenski krog in bil 50. Dovžan pa je pustil nepokrite kar štiri tarče in zasedel 56. mesto.

V nedeljo bosta na sporedu še tekmi s skupinskim startom. Nastopil bo tudi Jakov Fak, ki se v četrtek ni uvrstil na zasledovanje.

Izidi, 12,5 km, zasledovanje: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 30:07,8/1 2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 22,0/0 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:00,0/1 4. Tarjei Boe (Nor) 1:01,7/2 5. Benedikt Doll (Nem) 1:23,8/3 6. Emilien Jacquelin (Fra) 1:32,3/2 ... 25. Rok Tršan (Slo) 3:04,6/0 50. Klemen Bauer (Slo) 4:48,8/3 56. Miha Dovžan (Slo) 5:45,8/4 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 314 točk 2. Tarjei Boe (Nor) 265 3. uentin Fillon Maillet (Fra) 238 4. Simon Desthieux (Fra) 235 5. Aleksander Loginov (Rus) 235 6. Martin Fourcade (Fra) 227 ... 22. Jakov Fak (Slo) 89 48. Klemen Bauer (Slo) 23 54. Rok Tršan (Slo) 16 63. Miha Dovžan (Slo) 6

