Prva nemška zmaga, slovenski biatlonci daleč od najboljših

Benedikt Doll je na sprintu za svetovni pokal v francoskem Le Grand Bornandu pri Annecyju nemškim biatloncem priboril prvo zmago v sezoni 2019/20. Na 10-kilometrski progi je prehitel Norvežana Tarjeija Boeja za devet sekund in Francoza Quentina Fillona Milleta za 11. Vsi trije so zadeli vseh 10 tarč.

Slovenci so bili tokrat, kljub dobremu streljanju, daleč od želja. Najboljši je bil Klemen Bauer z enim kazenskim krogom na 44. mestu (+ 1:44,7), Rok Tršan in Miha Dovžan sta zasedla 47. (1:50,5) in 50. mesto (1:56,1), oba pa sta bila na strelišču natančna.

Najslabše jo je odnesel Jakov Fak. Zgrešenemu strelu na prvem postanku je v stoječem položaju dodal še dva in s 84. mestom (2:59,4) ostal tudi brez sobotne zasledovalne tekme.

Na prvem vmesnem času se je začelo podirati vse

"Če ne zadaneš materiala, na tej ravni ne moreš biti konkurenčen," je glavni razlog za slabši dosežek Faka razložil glavni trener slovenske reprezentance Uroš Velepec.

Trener slovenske reprezentance Uroš Velepec ni mogel biti zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar

"Jakov je že na prvem vmesnem času zaostajal 17 sekund. Takrat se začne podirati vse. Motivacija je druga, veš, da si na strelišču ne smeš privoščiti napake in to se je seštevalo. Jakov je v teku sicer zanesljivo konkurenčen najboljšim, razen nekaterim izjemam, kot je trenutno Boe," je še dodal Velepec.

Ta je bil bolj zadovoljen s preostalo slovensko trojico. "Na strelišču so svoje opravili dobro. Tudi pri njih material ni bil najboljši, a so si priborili zasledovanje in novo priložnost čez dva dni, vmes pa upam, da nam bo uspelo bolje pripraviti smuči." O stanju v ekipi po nekoliko slabšem uvodu v sezono pa dodaja: "Nikakor nismo potrti. Razloge za slabše dosežke poznamo in to moramo odpraviti."

Norvežan obstal na vrhu, Nemci so bili veseli

Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala je obdržal Norvežan Johannes Thingnes Boe. Ta je zasedel četrto mesto, saj mu v smučini ni uspelo nadoknaditi dveh kazenskih krogov s strelišča.

Posebej veseli so bili uspeha v nemškem taboru, kjer sta tako moška, še posebej pa ženska vrsta, zaostajali za visokimi cilji v sezoni. Rešil jih je 29-letni nekdanji svetovni prvak, ki je dokazal, da je ob dobri pripravi smuči lahko konkurenčen tudi najboljšim.

Zmage se je veselil Nemec Benedikt Doll. Foto: Reuters

Za Dolla je bila današnja zmaga tudi obliž na rano z zadnje štafetne tekme, ko je moral mlajšemu med brati Boe v ciljnem sprintu priznati premoč in se zadovoljiti z drugim mestom. Posebnost je tudi njegov strelski izkupiček, saj je v celotni karieri pred tem le tri tekme končal s stoodstotnim streljanjem.

A Norvežanov to bržkone ni zmotilo, saj so spet dosegli izjemen moštveni uspeh. Po bratih Boe na drugem in četrtem mestu so imeli na petem in šestem še Erlenda Bjöntegaarda in Johannesa Daleja.

V središču pozornosti je bil tudi domači zvezdnik Martin Fourcade, ki pa je po dveh kazenskih krogih pristal na 12. mestu.

V petek bo na sporedu ženska tekma.

Moški, sprint 10 km:

1. Benedikt Doll (Nem) 23:22,1 (0)

2. Tarjei Boe (Nor) + 9,4 (0)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 11,3 (0)

4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 14,8 (2)

5. Erlend Bjoentegaard (Nor) 15,0 (0)

6. Johannes Dale (Nor) 26,7 (0)

...

44. Klemen Bauer (Slo) 1:44,7 (1)

47. Rok Tršan (Slo) 1:50,5 (0)

50. Miha Dovžan (Slo) 1:56,1 (0)

84. Jakov Fak (Slo) 2:59,4 (3)

Svetovni pokal, skupno (5):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 254

2. Tarjei Boe (Nor) 222

3. Simon Desthieux (Fra) 209

4. Aleksander Loginov (Rus) 207

5. Martin Fourcade (Fra) 191

6. Fillon Maillet (Fra) 184

...

18. Jakov Fak (Slo) 89

47. Klemen Bauer (Slo) 23

61. Miha Dovžan (Slo) 6