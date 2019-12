Po skromnem začetku spet samozavest v biatlonskem taboru

"Prav nobenega razloga ni za preplah. Nismo se znašli z novim servisom. Že štafeta v soboto pa je pokazala, da je bil na prvih dveh tekmah za slabše dosežke kriv samo slab material, saj v enem dnevu pripravljenosti in forme ni moč spremeniti," je za STA povedal Velepec.

Eden od razlogov tiči v poznem začetku sodelovanja z novim ruskim serviserjem Valerijem Šaškinom. "Konkurenca je bila s pripravo na tem področju mesec dni pred nami. Mi smo imeli nato še nekaj težav pri komunikaciji. Pogovorili smo se in Anže Globevnik je nato poskrbel, da smo se nekako znašli. V soboto in nedeljo, odlične smuči so imela v štafeti tudi dekleta, je bilo že povsem drugače."

Velepec ob tem kot nekdanji tekmovalec izpostavlja, kako težko je nastopati, posebej pa nato streljati, s slabše pripravljenimi smučmi. "Pritisk je izreden. Ko na progi izveš, da zaostajaš za 40 sekund, veš, da moraš zadeti ničlo. V smučini pa seveda izgubljaš tudi motivacijo, ko te prehitevajo sicer slabši tekmovalci."

Moderni biatlon po oceni vodje slovenske stroke napak ne dopušča. "Na startu je več kot 110 tekmovalcev, vsaj 20 držav ima resne reprezentance, ob tem je tukaj še nekaj posameznikov in vsak spodrsljaj se ostro kaznuje," še pravi Velepec.

"Mislim, da so vsi videli, da smo dobro pripravljeni"

Uspeh v štafeti – izstopala sta predvsem Fak in Bauer – pa je potrdil, da gredo stvari v pravo smer, tekmovalcem pa vrnil tudi potrebno samozavest za prednovoletni postaji svetovnega pokala v Avstriji in v Franciji.

"Mislim, da so vsi videli, da smo dobro pripravljeni, čeprav smo imeli zaradi pomanjkanja snega na Pokljuki tik pred sezono nekaj težav s treningi in smo to skušali nadoknaditi na Norveškem. Doma je bilo enostavno preveč snega, da bi tekli z rolkami, in premalo za smuči. Seveda si želimo vsi še korak naprej in priložnost za to bo že v Hochfilznu."

Velepec izpostavlja, da razlogov za skrb ni. "Mislim, da smo težave že rešili in da se bo krivulja uspehov obrnila navzgor. Smo konkurenčni. V tem trenutku izstopajo Francozi in Norvežani, močni so bili tudi Švedi, a na domačem terenu v Östersundu so vedno malce močnejši kot sicer. Z vsemi ostalimi se lahko kosamo enakovredno."