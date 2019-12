Boe spet na vrh skupnega seštevka, Fak prvič v tej zimi v širšem vrhu

Francozu Martin Fourcade, ki je prišel na tekmo z rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku, je moral v kazenski krog kar dvakrat in osvojil 10. mesto. Že v soboto pa bo v zasledovanju skušal spet zamenjati majico z Boejem, ki bo v Avstriji napadal jubilejno 40. zmago v svetovnem pokalu.

Men sprint brings podium places to @NSSF_Biathlon JT Boe, @simondstx and @russianbiathlon Alexander Loginov! You can rewatch the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/uMytj62D0W