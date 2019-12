Jakov Fak napredoval tik pod stopničke, jubilejna štirideseta zmaga Boeja

Boe, branilec lanske skupnem zmage v svetovnem pokalu, je vnovič ustrelil brezhibno in kar za 33 sekund ugnal Rusa Aleksandra Loginova ter za 40 Francoza Emiliena Jacquelina, ki je tekmo začel kot 18. Fak na četrtem mestu je zaostal še sekundo več.

O najboljših je tokrat izrazito odločalo strelišče. Fak je tekmo začel na 13. mestu in najprej napredoval na šesto v vodilno skupino, bil po polovici 9., na tretjem streljanju pa se je skupina spredaj dokončno zmanjšala in Fak je bil po treh streljanjih peti, po štirih pa celo tretji.

Biatlonski stadion je zapustil skupaj s Francozoma Jacquelinom in Simonom Desthieuxom. Slednja sta ga v zadnjem krogu kmalu prehitela, Fak je ostal v zavetrju, Jacquelin pa si je stopničke priboril z napadom na zadnjem večjem vzponu. V finišu je najboljši slovenski tekmovalec vnovič pridobil eno mesto.

There were a lot of ups and downs in the #HOC19 pursuit but here is how it finished. Watch again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/XyaMR9N0Rh — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019

Do prvih točk v sezoni je prišel tudi Miha Dovžan, ki je s 50. napredoval na 35. mesto. Tri streljanja je opravil brezhibno, na koncu pa se mu je zatresla roka in dvakrat je moral v kazenski krog. V točkah je bil vse do končnice tudi Klemen Bauer, ki je zgrešil petkrat, a bil diskvalificiran.

It's time for the flowers to be awarded here in #HOC19! The top six in the pursuit are on their way to collect their prizes. Watch it now on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/ZPlz80vWrf — IBU World Cup (@IBU_WC) December 14, 2019

Cisar 12. na Pokljuki Pokljuka do nedelje gosti tekmo mladinskega pokala IBU. V soboto se je na 10-kilometrski sprinterski tekmi med Slovenci z 12. mestom najbolj izkazal Alex Cisar, še vidnejšo uvrstitev pa je zapravil zaradi dveh kazenskih krogov. Zmagal je Italijan Didier Bionaz. Med Slovenci je bil Lovro Planko 22., Matic Repnik 29. in Anton Vidmar 50. V ženski konkurenci se je zmage na 7,5 km veselila Švicarka Amy Baserga. Živa Klemenčič je bila 25. in Nika Vindišar pa 37. Ostali slovenski tekmovalci so tekmo sklenili v ozadju.

Izidi zasledovanja (12,5 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 31:27,0/0 2. Aleksander Loginov (Rus) + 33,5/0 3. Emilien Jacquelin (Fra) 40,5/0 4. Jakov Fak (Slo) 41,6/0 5. Simon Desthieux (Fra) 41,6/0 6. Tarjei Boe (Nor) 1:06,3/2 ... 35. Miha Dovžan (Slo) 3:54,1/2 Klemen Bauer - diskvalifikacija Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 211 točk 2. Aleksander Loginov (Rus) 177 3. Simon Desthieux (Fra) 175 4. Tarjei Boe (Nor) 168 5. Martin Fourcade (Fra) 162 6. Matvej Jelisejev (Rus) 155 ... 14. Jakov Fak (Slo) 89 42. Klemen Bauer (Slo) 23 61. Miha Dovžan (Slo) 6

