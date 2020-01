Mlajši člani v štafeti deseti, članice pa še boljše, sedme

Pred prvim dnevom premora na svetovnem biatlonskem prvenstvu v Lenzerheideju v Švici sta bili na sporedu še tekmi štafet za mlajše člane in članice. Slovenski četverici sta zasedli sedmo v ženski in deseto v moški konkurenci.

Tako kot vse dni dozdaj v Lenzerheideju, je tudi v sredo uvod pripadel fantom. Slovensko strokovno vodstvo se je odločilo, da najmočnejša aduta postavi v prvi dve menjavi v štafeti.

Za Slovenijo je tako tekmo odprl Alex Cisar in spet potrdil svoj izjemen talent. Kljub temu, da prvo leto nastopa v kategoriji mlajših članov – lani je kot mladinec s svetovnega prvenstva v Oserblieju prinesel dve zlati in eno srebrno odličje -, se tekmovalcev na progi ni ustrašil, zadel je vseh deset tarč in naslednjega Slovenca Tonija Vidmarja poslal v boj celo iz prvega mesta.

Junaku posamičnih tekem Vidmarju se je zatresla roka

Vidmar, ki je bil naš najboljši na individualni tekmi tega prvenstva, pa tokrat ni zdržal pritiska izjemnega izhodišča, preveč napak je naredil na strelišču, moral celo v kazenski krog, Slovenija pa je zdrsnila na osmo mesto. Na tem je ostala tudi po tretji predaji, v kateri se je izkazal Blaž Debeljak, zadnji slovenski tekmovalec Tilen Gregorka pa je izgubil dvoboj s Švedom in Ukrajincem in v cilj pritekel na 10. mestu.

Zmagala je reprezentanca Rusije, ki je celo morala v kazenski krog, drugo in tretje mesto sta zasedli Nemčija in Francija, veliko razočaranje dneva pa so doživeli mladi Norvežani, ki so bili z dvema kazenskima krogoma četrti.

Nina Zadravec (levo) se še ni spoprijateljila s streliščem v Lenzerheideju, Nika Vindišar (desno) je bila zanesljiva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Dekleta dvakrat v kazenski krog, pa kljub temu sedma

Tudi pri dekletih je tekmo odlično odprla naša prva tekmovalka Nika Vindišar, ki je bila po prvem strelskem nastopu celo v vodstvu, svojo nalogo pa je zaključila na odličnem četrtem mestu. Nina Zadravec se s streliščem v Lenzergheideju ni spoprijateljila, že na individualni tekmi je zgrešila sedemkrat, tokrat pa je morala po streljanju leže v kazenski krog. S hitrim tekom je vseeno zadržala šesto mesto, v tretji predaji pa je Kaja Zorc s še drugim kazenskim krogom zdrsnila na sedmo, tega pa je Tais Vozelj zadržala v zadnji predaji.

Zmagale so Francozinje pred Rusinjami in Norvežankami.

Preberite še: