Slovenski junak 60. svetovnega prvenstva v biatlonu, ki se je včeraj končalo v Lenzerheideju v Švici, je zagotovo zimzeleni 37-letni veteran Jakov Fak. Ta se je v izjemno zahtevni konkurenci dvakrat prebil na šesto mesto, šesta sta bila z Leno Repinc prav tako na tekmi mešanih parov. "Prvenstvo je bilo solidno, manjkala pa so tista najvišja mesta, ki si jih želiš, ko prideš na prvenstvo," je črto pod Lenzerheide 2025 potegnil Fak. Zadovoljna je bila tudi Anamarija Lampič, ki iz leta v leto napreduje in je v tej sezoni že prvič stala na stopničkah, v Švici pa se je prvič na svetovnih prvenstvih prebila tudi na tekmo s skupinskim startom.

Slovenska biatlonska reprezentanca se zadovoljna vrača iz Lenzerheideja. "Majhna ekipa je na svetovnem prvenstvu v Švici zabeležila štiri uvrstitve v najboljšo deseterico, še štiri dodatne v petnajsterico in še eno med najboljših dvajset. Vsi tekmovalci so zadovoljni z delom celotne ekipe, ki se kosa z največjimi velesilami na svetu," so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije.

Jakov Fak izstopal, navdušila pa so tudi dekleta

Za dve šesti mesti je poskrbel Jakov Fak, na zasledovalni in posamični, 20-kilometrski tekmi, za še eno šesto z mlado Leno Repinc v tekmi mešanih parov, četrta uvrstitev med deseterico pa je bilo osmo mesto ženske štafete z Repinc, Lampič ter sestričnama Polono in Živo Klemenčič. Dekleta so se dolgo borila celo za kolajno, pa jim je na koncu zmanjkalo zbranosti in tudi nekaj sreče na strelišču.

"Prvenstvo bi ocenil kot uspešno, saj smo zabeležili nekaj vrhunskih uvrstitev. Bile so tudi tekme, kjer se nam ni izšlo vse po željah, a smo majhna ekipa, tako da je to povsem razumljivo. Zagotovo je po uspešnosti izstopal Jakov Fak, navdušila pa so me tudi dekleta," je povedal glavni trener slovenske vrste Janez Marič.

Jakov Fak je nesporni slovenski junak Lenzerheideja. Foto: Reuters

Vrnitev Polone Klemenčič

Najmlajša članica slovenske reprezentance, 21-letna Lena Repinc, je v Švici odlično nastopala predvsem v štafetah, na posamičnih tekmah pa je bila precej neznačilno slaba na strelišču. Mlada člana Lovro Planko in Anton Vidmar še nista povsem odklenila svojega potenciala, zato pa veseli dejstvo, da se je po težavnem začetku sezone, ko je zaradi bolezni izpustila prvo postajo svetovnega pokala v Kontiolahtiju, svoji najboljši različici prav na najpomembnejših tekmah sezone spet približala Polona Klemenčič.

"S prvenstvom sem zelo zadovoljna, sploh glede na težave, ki sem jih imela v tej sezoni z zdravjem. Vesela sem, da se mi je streljanje poklopilo za SP in da sem se spravila na ustrezno tekaško raven," pravi biatlonka, ki si je naposled zaslužila tudi nastop na tekmi s skupinskim startom, biatlonski formuli ena, ki je prestižna preizkušnja, rezervirana le za najboljših 30 tekmovalcev ali tekmovalk.

Anamarija Lampič se je prvič na svetovnih prvenstvih prebila na prestižno tekmo s skupinskim startom. Foto: Reuters

Anamarija Lampič napreduje

Tudi Anamariji Lampič je to na svetovnih prvenstvih uspelo prvič v kratki biatlonski karieri. "Veseli me, da odkar sem v svetu biatlona, napredujem vsako leto. Letos sem prvič tekmovala na svetovnih prvenstvih na tekmi s skupinskim startom in to me zelo veseli," je bila zadovoljna nekdanja smučarska tekačica.

Jakov Fak ima s svetovnih prvenstev že komplet odličij, tudi dve zlati. Nazadnje je svetovni prvak postal pred natanko desetimi leti v Kontiolahtiju in še vedno je dovolj dober, da se lahko ob idealnem razpletu vmeša v boj za odličja. Ker ni obogatil svoje zbirke kolajn, prvenstvu v Lenzerheideju ne more dati ocene odlično. "Bilo je solidno, manjkala pa so najvišja mesta, ki si jih želiš, ko prideš sem. Toliko fantov je bilo boljših od mene in jim lahko le čestitam," pravi.

Lena Repinc je svetla prihodnost biatlona. Foto: Reuters

"Tudi servisu kapo dol"

Manjkala je torej tista pika na i, a so slovenski fantje in dekleta pokazali, da ta ni tako zelo oddaljena. Majhna ekipa se večinoma lahko dokaj enakovredno kosa z velikimi reprezentancami, na trenutke pa se vendarle pozna, da za servis v slovenski vrsti skrbi le peščica ljudi, res predanih in strokovnih, a se jim kdaj tudi ponesreči. "Na prvenstvu moram pohvaliti tudi servis. Zgodilo se je tudi, da smo kakšen dan imeli malce slabše smuči, a vseeno glede na to, da se primerjamo z največjimi reprezentancami, tudi servisu kapo dol. Naredili so veliko delo v teh 14 dneh in si zaslužijo pohvalo. Jaz grem lahko sproščena v nadaljevanje sezone," o tem pravi Lampič.

"Vesel sem za vsakega člana ekipe, ki ga imamo. Vsi v ekipi damo svoj maksimum za uspeh. Včasih nam uspe poskrbeti za zgodovinske rezultate, včasih pa ne. Bistveno pri vsem je to, da vztrajamo, sledimo svojim ciljem in tako se tudi sestavi ekipa, ki lahko deluje in dosega visoke cilje," je dodal Fak, Polona Klemenčič pa: "Pohvaliti je treba celotno ekipo, ki stoji za nami. Vse trenerje, kuharja, serviserje … Vsi delajo za to, da je nam čim lažje pri pripravi na tekmo."

Kmalu na Pokljuki Pred biatlonsko karavano je zdaj še zadnja tretjina svetovnega pokala, od 6. do 9. marca se bo vrnila na prizorišče lanskega svetovnega prvenstva, v Nove Mesto na Češkem, kjer bodo na sporedu sprinta, zasledovanji in štafeti, nato pa je na vrsti Pokljuka, kjer se bodo od 13. do 17. marca pomerili na posamičnih tekmah, v mešani štafeti, mešanih parih ter tekmah s skupinskim startom. Sezona 2024/25 se bo končala na Holmenkollenu v Oslu na Norveškem s sprintoma, zasledovanjema in skupinskima startoma.

Preberite še: