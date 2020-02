Biatlonski svet, pazi se! Prihaja Velika Britanija!

Pri nas se pogosto pritožujemo, da smo premajhna država s premajhnim bazenom talentov, iz katerega bi lahko črpali športnice in športnike za velike zgodbe, a v zimskih športih kljub temu posegamo po medaljah v raznih disciplinah. Majhna, dvomilijonska Slovenija je v nekaterih pogledih prava zimska športna sila, česar pa ni mogoče trditi za 60-milijonsko Veliko Britanijo.

Na Pokljuki začela pot proti Pekingu

Amanda Lightfoot po svoji jubilejni stoti tekmi svetovnega biatlonskega pokala Foto: Simon Kavčič Medtem ko ženski del slovenske biatlonske reprezentance trenutno sestavljajo mladinke in mlajše članice, malce kaotična in prisiljena menjava generacij pa se je izkazala tudi za nevarno – vodstvo se trudi obdržati kvote v svetovnem pokalu, kakšno dodati, načrtuje okrepitve in izračunava, kdaj bo reprezentanca popolna in pripravljena za enakovreden spopad z biatlonskimi velesilami – se v nekaterih izbranih vrstah slovenskemu vrvežu samo čudijo.

Britanci na primer v biatlonu skoraj ne obstajajo, njihova prisotnost v enem od najbolj priljubljenih zimskih športov je odvisna od ene same tekmovalke. Triintridesetletne zanesenjakinje Amande Lightfoot, ki smo jo ujeli na Pokljuki prav na imeniten jubilej. "Prav danes sem se vrnila v svetovni pokal po letu dni odsotnosti. To je moja prva tekma v tej sezoni in stota v svetovnem pokalu na sploh," nam je edina britanska biatlonka razlagala prejšnji konec tedna na Rudnem polju po 15-kilometrski posamični tekmi, edini, na kateri je nastopila, saj štafete Velika Britanija nima, za uvrstitev na tekmo s skupinskim štartom pa je Ligtfootova kljub vnemi preslaba.

Pri 19 letih šele prvič na smučeh

"Razburljivo je tekmovati s svetom. O, da, to je bila zame velika tekma, žal mi ni šlo najboljše, vsekakor pa mi bo ostala v spominu," je še razlagala tekmovalka, vojakinja, ki je na biatlon naletela v vojski. "Ko smo z vojsko opravili nekaj treninga v Nemčiji, me je navdušilo smučanje. Pri 19 letih sem prvič stala na smučeh, do danes pa sem bila že na dvoje olimpijskih igrah in tudi v Pekingu si želim nastopiti. Prav letos sem začela svojo vrnitev v šport. Prihodnje leto bom že močnejša, nato pa se bom osredotočila na igre. To je moj glavni cilj."

Večinoma trenira na Bavarskem, nam je še pojasnila, saj v Angliji niti ni infrastrukture za trening biatlona, kaže pa, da se tudi na Otoku nekaj premika in bo kmalu v svetovnem pokalu dobila britansko družbo. Na Pokljuko se želi vrniti prihodnje leto, ko bo tam svetovno prvenstvo, že za letošnje v Anterselvi pa upa, da ne bo več edina Britanka.

"Biatlonski svet, pozor, prihaja Velika Britanija!"

Upa, da kmalu ne bo več edina Britanka v biatlonu. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Upam, da bom imela nekaj družbe, kakšnega fanta in še kakšno dekle. Imamo namreč mladinski ekipi, tako žensko kot moško, ki sta kar dobri, postajata močni. Žal sem se za svetovni pokal kvalificirala le jaz, že na letošnjem svetovnem prvenstvu pa naj bi Veliko Britanijo zastopal še en biatlonec. Tako bomo imeli par in bova lahko nastopila tudi v mešanih dvojicah," se je razgovorila biatlonska eksotinja in se pošalila: "Nekaj se dogaja tudi pri nas, z novo zvezo se že kaže napredek, zato se pazite. Biatlonski svet, pozor, prihaja Velika Britanija!"

Lightfootova, ki je "zaljubljena v biatlon", je Veliko Britanijo zastopala na igrah v Sočiju leta 2014 in v Pjongčangu leta 2018, njen naslednji cilj so igre v Pekingu 2022. Biatlonka je od leta 2007, njen najboljši izid v svetovnem pokalu pa je 31. mesto s posamične tekme v Östersundu leta 2017.

