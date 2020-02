Slovenija začenja svetovno prvenstvo brez Faka

V italijanski Anterselvi se danes začenja biatlonsko svetovno prvenstvo. Ob 14.45 bo uvod v prvenstvo pripadel mešanim štafetam. Predvsem zaradi šibkejšega dela ženske ekipe so se v slovenskem taboru odločili, da bo Jakov Fak dobil dodaten prost dan in prvič nastopil šele na sobotnem šprintu. Slovenske barve danes branijo Nika Vindišar, Lea Einfalt, Klemen Bauer in Rok Tršan.

"Vsekakor nam med dekleti manjka Polona Klemenčič, nastopili bomo še brez Jakova, a ob dobrem nastopu je prva polovica nekakšen realen, morda tudi malce optimističen cilj," je dan pred prvo tekmo razmišljal vodja biatlonske panoge pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt.

Ta več pričakuje predvsem v naslednjih dneh od moških nastopov. "Prvi res vroč dan za slovenski tabor je sobota. Takrat bo nastopil moški del ekipe, ki v nasprotju z dekleti ni imel težav z zdravjem," še pravi Ožbolt, ki si uspeh želi tudi, da tekmovalci pridobijo potreben kanček samozavesti za sklepni del sezone in morda tudi že za domače svetovno prvenstvo na Pokljuki prihodnje leto.

Naslov branijo Norvežani

Jakov Fak se pripravlja na sobotni šprint. Foto: Peter Podobnik/Sportida Slovenski organizatorji SP so na Južnem Tirolskem zelo aktivni. Že v sredo so na osrednjem prostoru za večerne spremljevalne programe, kjer bodo tudi podelitve kolajn, odprli pokljuško hišo. Ta je v prvi vrsti namenjena promociji SP 2021.

Pred hišo poteka tudi predprodaja vstopnic za SP. "Zanimanje je že zdaj veliko. Še večjega pa pričakujemo v prihodnjih dneh, ko bodo navijači zvečer tukaj slavili uspehe najboljših," je na stojnici pred pokljuško hišo dejala nekdanja biatlonka Anja Eržen, ki se je zdaj vključila v organizacijo svetovnega pokala in svetovnega prvenstva na Rudnem polju, poroča STA.

Favoriti na tekmi mešanih štafet so branilci naslova Norvežani ter Francozi, ki so se veselili zmage tudi na generalki pred SP na Pokljuki. Svoje račune imajo tudi Nemci, Rusi, gostitelji Italijani in drugi. A v biatlonu so vselej možna presenečenja, kar so januarja na slovenski postaji svetovnega pokala dokazali Estonci. Nastopilo bo 27 mešanih štafet, Sloveniji pripada štartna številka 15.