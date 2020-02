Wiererjeva prvakinja v zasledovanju, Lea Einfalt do 38. mesta

V boju za zmago so gledalci videli zanimiv obračun med domačinko, 29-letno Wiererjevo in petkovo zmagovalko sprinta Roeiselandovo, ki sta na zadnje streljanje prišli povsem poravnani. V ospredju sta bili praktično od prvega streljanja, ko je morala Norvežanka prvič v kazenski krog, po drugem streljanju pa sta bili v vodstvu sami.

Na zadnjem streljanju je prva zgrešila Wiererjeva, Norvežanka pa nato dvakrat. Nekdanja smučarska tekačica 31-letna Herrmannova, ki je kar tri kroge prežala na napako vodilnih, pa iz ozadja ni izkoristila priložnosti za obrambo naslova, ki sta jo ponudili tekmici. Vseeno je v zadnjem krogu prehitela Roeiselandovo za končno srebrno in prvo nemško kolajno na letošnjem SP.

Wiererjeva je osvojila svoj drugi naslov svetovne prvakinje. Naredila pa je tudi velik korak k skupni zmagi v svetovnem pokalu 2019/20, saj ima zdaj že 60 točk naskoka pred Norvežanko Tiril Eckhoff, ki je danes osvojila 20. mesto, a je tekmo začela z 59. mesta.

Nove točke za najboljšo Slovenko

Einfaltova (+2:51,4/3) je s tem osvojila tri nove točke za svetovni pokal. Druga slovenska predstavnica na 10 kilometrov dolgi zasledovalni preizkušnji Nika Vindišar je s šestimi zgrešenimi streli preizkušnjo končala predčasno, saj so jo tekmovalke prehitele za krog.

Pred tem je Einfaltovi kazalo že bilje, saj je prvo streljanje opravila z ničlo in napredovala na 24. mesto, sledila sta dva kazenska kroga, eden in še ena ničla ter ogorčen boj za druge točke v karieri. Einfaltova je bila namreč v skupini sedmih tekmovalk, ki so se borile za štiri mesta, ki prinašajo točke.

"Zelo sem zadovoljna. Vesela sem bila že po sprintu, ko sem osvojila točke, kar je bil cilj za to sezono.," je dejala Lea Einfalt. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Einfaltova zelo zadovoljna

"Zelo sem zadovoljna. Vesela sem bila že po sprintu, ko sem osvojila točke, kar je bil cilj za to sezono. Seveda so pričakovanja in želje poskočili, a vseeno sem se zbrala ter tekaško in strelsko dobro opravila svojo nalogo. Pri drugem streljanju sem imela malce slab položaj, to sicer zaznam, a ko želi biti tekmovalec čim hitrejši, naredi napako. Nato sem se zbrala in dobro ustrelila naslednje tri naboje," je o današnji tekmi povedala Einfaltova. A tekma je bila na strelišču težka za vse, saj nobena od 60 tekmovalk ni zadela vseh 20 strelov.

Nadaljevanje v torek

V ponedeljek bo na SP prost dan, v torek (ženske) in sredo (moški) pa bosta individualni preizkušnji na 15 oziroma 20 kilometrov.

"Zame je to prvenstvo že zelo uspešno. Na zadnjih pripravah sme bila bolna, tukaj sem imela težave z nadmorsko višino, vseeno pa sem verjela vase in uspelo mi je. Zdaj grem še z več motivacije naprej. A malce moram odmisliti pričakovanje, osredotočiti pa se moram na streljanje in tek, saj imam na to vpliv. Mislim, da grem lahko mirno v tekmo in tam uživam," je pred nadaljevanjem SP še povedala najboljša Slovenka.

Izidi, zasledovalno, ženske 10 km: 1. Dorothea Wierer (Ita) 29:22,0 (1)

2. Denise Herrmann (Nem) + 9,5 (3)

3. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 13,8 (3)

4. Hanna Oeberg (Šve) 22,3 (2)

5. Vanessa Hinz (Nem) 26,8 (1)

6. Ivona Fialkova (Svk) 35,7 (2)

7. Franziska Preuss (Nem) 40,6 (2)

8. Lisa Theresa Hauser (Avt) 51,4 (1)

9. Baiba Bendika (Lat) 1:03,2 (2)

10. Aita Gasparin (Švi) 1:07,4 (1)

...

38. Lea Einfalt (Slo) 2:51,4 (3)

. Nika Vindišar (Slo) - (6) Svetovni pokal, skupno (po 15. od 24 tekem): 1. Dorothea Wierer (Ita) 605

2. Tiril Eckhoff (Nor) 545

3. Hanna Oeberg (Šve) 522

4. Denise Herrmann (Nem) 513

5. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 489

6. Ingrid Landmark Tandervold (Nor) 411

7. Paulina Fialkova (Slk) 402

8. Justine Braisaz (Fra) 393

9. Julia Simon (Fra) 391

10. Lisa Vittozzi (Ita) 377

..

72. Lea Einfalt (Slo) 15

