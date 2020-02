Najboljši Slovenec tokrat Rok Tršan, Jakov Fak brez točk, zmaga Rusu

Najboljši slovenski tekmovalec na sobotnem šprintu svetovnega biatlonskega prvenstva v Anterselvi je bil Rok Tršan, ki je zasedel 29. mesto in edini od naših osvojil točke svetovnega pokala. Naš prvi adut Jakov Fak je ostal brez, a si je ob Tršanu zagotovil mesto na nedeljski zasledovalni tekmi. Na tej pa ne bomo videli Mihe Dovžana in Klemna Bauerja, ki je moral danes že po prvem streljanju v štiri kazenske kroge. Zmagal je Rus Aleksander Loginov, pred Francozoma Quentinom Fillonom Mailletom in Martinom Fourcadom.

Strelsko brezhibni Loginov se je svojega prvega naslova svetovnega prvaka veselil s časom 22:48,1, bil je za 6,5 sekunde hitrejši od Fillona Mailleta in za 19.5 od Martina Fourcada. Fillon Maillet je pobelil vseh deset tarč, Fourcade je en strel poslal mimo. Norvežani so ostali brez odličja, Tarjei Boe je bil četrti, mesto za njim pa je 10-kilometrsko preizkušnjo končal njegov mlajši brat Johannes Thingnes.

These are not just any flowers - they are world champions flowers💐! Join the celebrations by watching the ceremony on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/Prt3y1foRF — IBU World Cup (@IBU_WC) February 15, 2020

Loginov je imel nekoliko višjo štartno številko (43) od favoritov, ki so tekmo začeli v prvi ali drugi štartni skupini. "To je bila prednost zame, vedel sem, v kakšnem tempu sta tekla Quentin in Martin, odločilno pa je bilo danes vendarle streljanje," je povedal zmagovalec.

Tršan edini Slovenec z novimi točkami

Rok Tršan: Želja je bila seveda strelska ničla, sam tek pa je bil zelo dober. Foto: Grega Valančič/Sportida Rok Tršan je bil najboljši Slovenec na 29. mestu, za zmagovalcem je zaostal 1:36,7, v edini kazenski krog pa je moral po drugem obisku strelišča. Na tem se je roka zatresla tudi prvemu slovenskemu adutu Jakovu Faku, ki se je nato še nekoliko zmedel in stekel mimo vhoda v kazenski krog, se nato sicer hitro obrnil in odtekel dodatnih 150 metrov, a zaradi strelske napake že izpadel iz boja za najvišja mesta. Bauer je na streljanju stoje dodal še en zgrešen strel. V cilj je prišel z 2:03,7 zaostanka za Loginovim in pristal na 45. mestu.

"Malo predolgo sem v prvem in drugem krogu tekel s Francozom Jacquelinom, zato sem prišel preutrujen na strelsko preprogo, noge me niso pravilno držale in en naboj je zletel mimo tarče. Sicer bi bil izid lahko še precej boljši. Želja je bila seveda strelska ničla, sam tek pa je bil zelo dober," je edino napako na strelišču obžaloval Tršan.

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men sprint! Alexander Loginov 🇷🇺 wins🥇, Quentin Fillon Maillet 🇫🇷🥈 and Martin Fourcade 🇫🇷🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MHHE3c29ex — IBU World Cup (@IBU_WC) February 15, 2020

Fak: Nastop je bil katastrofalen

Fak je bil po ponesrečeni predstavi močno razočaran. "Nastop je bil katastrofalen. S tem bi z eno besedo lahko opisal dan," je za STA dejal Fak, o skoraj zgrešenem vstopu v kazenski krog pa dodal: "Sam sem se na srečo spomnil in obrnil. A ko sem videl, da še na strelišču nisem zdržal, se je enostavno zgodil polom." Tudi umestitev v četrto štartno skupino ga ni navdušila: "Za to se nisem odločil sam. To morate vprašati druge. Sam bi nastopil v prvi skupini. A o tem nočem razpravljati."

Dovžan in Bauer brez zasledovanja

Klemen Bauer: Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako slab. Foto: Grega Valančič/Sportida Tršan in Fak bosta edina slovenska predstavnika na nedeljski zasledovalni tekmi, Miha Dovžan in Klemen Bauer sta namreč današnji šprint končala izven šestdeseterice. Dovžan je bil blizu, po dveh kazenskih krogih je z zaostankom 2:44,9 zasedel 63. mesto, Bauer pa daleč, saj se je že po prvem streljanju leže kar štirikrat podal v kazenski krog, nato enkrat zgrešil še stoje in tekmo končal na 87. mestu (+ 3:49,2).

"En zgrešen strel preveč," je Dovžana ločil od zasledovalne tekme, Bauerju pa že po prvem streljanju ni bilo pomoči: "Na strelišču se je s štirimi zgrešenimi streli začelo katastrofalno. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako slab, tukaj pa se mi je to v nekaj dneh zgodilo drugič zaporedoma. Moram najti razloge in ostati optimističen za naprej."

V nedeljo bosta na SP na sporedu zasledovalni tekmi. Najprej se bodo ob 13. uri pomerile biatlonke na 10 km, ob 15.15 pa bodo začeli še biatlonci na 12,5 km.

Svetovni pokal, skupno (14): 1. Martin Fourcade (Fra) 649 točk 2. Quentin Fillon Maillet (Fra) 586 3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 522 4. Tarjei Boe (Nor) 504 5. Simon Desthieux (Fra) 502 6. Aleksander Loginov (Rus) 496 7. Benedikt Doll (Nem) 442 8. Emilien Jacquelin (Fra) 439 9. Johannes Dale (Nor) 416 10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 380 ... 16. Jakov Fak (Slo) 286 52. Rok Tršan (Slo) 48 59. Klemen Bauer (Slo) 36 79. Miha Dovžan (Slo) 6

Preberite še: