Risi spet v klubih. Čim manj poškodb in čim več golov, jim želi selektor.

Po kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre leta 2022, ki ga je slovenska hokejska reprezentanca po zmagah nad Litvo, Hrvaško in Japonsko dobila prejšnji konec tedna na Jesenicah, so naši reprezentanti spet v svojih klubih, s katerimi se bojujejo za čim daljšo sezono. To svojim hokejistom želi tudi selektor Matjaž Kopitar, ob tem pa še "čim več golov in čim manj poškodb".

Nosilci igre slovenske članske hokejske reprezentance v svojih klubih nadaljujejo sezono, nedavna reprezentančna akcija je bila "nujno zlo", risi pa so si s suverenimi zmagami nad nekonkurenčnimi izbranimi vrstami Litve, Hrvaške in Japonske priigrali pravico nastopa v avgustovskih kvalifikacijah za OI 2022. Še preden pa se bodo naši oklepniki podali v lov za tretji zaporedni olimpijski turnir, jih konec aprila čaka domače svetovno prvenstvo.

Najprej o svetovnem prvenstvu, potem pa o olimpijskih igrah

Selektor Matjaž Kopitar razmišlja o aprilskem svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V nedeljo so Slovenci izvedeli tudi, da bodo avgusta olimpijsko vozovnico lovili na Norveškem, kjer se bodo spopadli z gostitelji, Danci in Južnimi Korejci, a o teh še niso razmišljali prav veliko. "Kaj naj rečem? To so tri dobre reprezentance, a je ta turnir še daleč. Najprej prihaja še svetovno prvenstvo, šele po njem bomo razmišljali o njih," nam je v Podmežakli povedal kapetan reprezentance Jan Urbas.

Tudi selektor Matjaž Kopitar gre lepo po vrsti in o olimpijskih tekmecih pravi: "Vsak tekmec je težak. Zdaj smo tam, kamor smo si želeli priti. Najprej bomo razmišljali o svetovnem prvenstvu, potem pa o olimpijskih igrah."

Norveška in Danska sta članici elite, medtem ko bodo Južni Korejci slovenski tekmeci tudi na svetovnem prvenstvu divizije I v Stožicah (od 27. aprila do 3. maja). Rise na domačem prvenstvu čakajo še tekme z Avstrijo, Francijo, Madžarko in Romunijo. Cilj je jasen, uvrstitev nazaj v elitno divizijo, v to pa vodita prvi dve mesti s turnirja v Ljubljani. Jeseniški turnir ni bil resen preizkus za slovenske hokejiste, selektor bo več izvedel na dveh načrtovanih pripravljalnih tekmah. "Ne sprašujte pa me še, kdo bo tekmec," ob tem pove Kopitar, na vprašanje, ali bo verjetno močnejši od Litve, Hrvaške ali Japonske, pa pritrdi: "Vsekakor!"

V hokejskih vicah med elito in divizijo I

Tekme z izrazito šibkejšimi tekmeci hokejskim reprezentancam ne prinesejo nič, tudi zato se Hokejska zveza Slovenije težko dogovori za prijateljski termin s katero od najboljših reprezentanc na svetu, obsojena je na nekakšne hokejske vice, območje med divizijo I in elito, igre v družbi Avstrije, Francije, Italije, Madžarske, Kazahstana … Reprezentanc, ki skačejo iz enega v drugi razred. Misija "vrnitev v elito" bo odvisna od razpoložljivosti in forme reprezentantov, vsak posameznik je nadvse pomemben, vsaka poškodba katerega od nosilcev igre je lahko hud primanjkljaj.

Jan Urbas in njegovi reprezentančni kolegi so zdaj osredotočeni na klubsko sezono, za katero si želijo, da bo čim daljša. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pa so se selektorju Kopitarju že pokazali obrisi reprezentance, ki bo zaigrala v Stožicah? "Odvisno je, kako bodo fantje igrali v klubih, temu se bomo prilagajali. Kot se moramo vedno," pravi selektor, ki je na Jesenicah preizkusil nekaj debitantov, ki so ga prepričali, kot nam je zagotovil. Pomlajevanje je neizbežen del selektorjevega dela, obenem pa kakšnega širokega nabora nima, na pripravah pred prvenstvom tako pričakuje vse nosilce: "Nimamo toliko igralcev, da bi lahko priprave začeli z drugo ekipo, kot bi jih končali."

Čim poznejši konec sezone, čim več golov in čim manj poškodb

Najslabše bi bilo, če bi imeli pred prvenstvom predolg počitek. Foto: Peter Podobnik/Sportida Kot vselej pa je seveda pomembno, da reprezentanti tudi v svojih klubih igrajo redno in kar največ ter tako ostajajo v najboljši mogoči tekmovalni formi. "Fantom sem zaželel čim boljši konec sezone v klubih, čim manj poškodb, čim več golov in da pridejo pripravljeni na zbor pred svetovnim prvenstvom," nam je razkril, kaj so se pogovarjali po nedeljski zmagi nad Japonsko.

Reprezentanti sami bodo v svojih klubih negovali formo, zatrjuje kapetan Urbas: "Seveda! Želimo si izboljševati osebno statistiko, tudi klubsko, seveda, saj hočemo igrati čim dlje. Da bi ostali čim dlje v tekmovalnem ritmu ter tako na svetovno prvenstvo prišli na 'delovni temperaturi'. Izogniti se moramo temu, da si že mesec, mesec in pol pred prvenstvom iz tekmovalnega ritma in samo treniraš. To nam ne leži, zato upam, da bomo vsi v klubih igrali čim dlje in da bodo priprave čim krajše."

Bodo risi poskrbeli za hokejsko evforijo?

Jeseniške olimpijske predkvalifikacije pa so bile vseeno dobrodošle za vzpostavljanje kemije v moštvu. Ta je po besedah Roka Tičarja v reprezentanci odlična. "Zagotovo je bilo dobro, da smo bili skupaj, da smo spet vzpostavili kemijo, opomnili pa smo se tudi na to, da posameznik nikoli ne more zmagati v moštvenem športu, da je za to potrebno ekipno delo. Odkar sem v reprezentanci, jo krasita ta ekipni duh in vzdušje, zaradi katerih rad prideš na vsak zbor. To je treba nadaljevati. Povezanost, spet je bila skupaj večina tistih, na katere bo selektor računal tudi na naslednjih turnirjih. Zdaj je treba le čim dlje igrati v klubu, se ne poškodovati in se aprila zbrati ter kar najboljše odigrati doma."

Rok Tičar upa, da bodo ljubitelji hokeja v Stožice imenitno navijaško vzdušje pripravili tudi za rise. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Uvrstitev v elito je jasen cilj za rise, pred domačimi navijači pa priložnost, da popravijo vtis z lanskega debakla na prvenstvu v Kazahstanu. Tičar upa, da so po odbojkarjih in rokometaših zdaj na vrsti hokejisti, da v Sloveniji sprožijo navijaško evforijo. "Spomnim se zadnjega svetovnega prvenstva doma, ko je bilo vzdušje fenomenalno. To da vsakemu dodatno energijo. Tudi pri drugih športnih smo videli, koliko ti lahko da domača publika, in mislim, da nič kaj drugače ne bo aprila za nas, hokejiste. Super bi bila evforija. Že dolgo ni bilo takšnega svetovnega prvenstva, ekipe bodo močne in tudi mi bomo zaradi lanskega spodrsljaja še bolj lačni," obljublja Tičar.