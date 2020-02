SP bo Olimpijo preselil v Zalog, Polončič pričakuje močno "zeleno mašino"

Alpska liga bo po slabih dveh tednih tekmovalna vrata znova odprla v četrtek, ko se bo začel drugi del tekmovanja. Moštva, ki so redni del končala na mestih med 1. in 6. in so si že zagotovila končnico, se bodo za razvrstitev med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi je v drugi del odnesel 4 bonus točke, drugi 3, tretji 2 in četrti eno. Po dodatnih desetih tekmah drugega dela si bodo prva tri moštva sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika.

Moštva, ki so redni del končala na mestih med 7. in 18., se bodo v drugem delu potegovala za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Tekmovanje bo potekalo v dveh skupinah: lihi (7., 9., 11., 13., 15., 17.) in sodi (8., 10., 12., 14., 16., 18.). Moštva v vsaki skupini se bodo med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi v vsaki skupini (7. in 8.) je v drugi del prenesel 4 bonus točke, drugi (9. in 10.) tri, tretji (11. in 12.) dve, četrti (13. in 14.) pa eno. Četrtfinale si bo zagotovil le zmagovalec vsake skupine.

Že za uvod derbi

Hokejistom HK SŽ Olimpija je napredovanje v končnico uspelo že pred časom, drugi del bodo začeli s štirimi bonus točkami, saj so redni del končali na prvem mestu. Povsem drugače je bilo z drugim slovenskim predstavnikom HDD Sij Acroni Jesenice. Ta je bil še konec decembra po hudem porazu z Ljubljančani (0:7) v precej izgubljenem položaju, nato pa nanizal deset alpskih zmag in se mu je po zadnjem krogu rednega dela uspelo zasidrati med šesterico, s katero si je zagotovil končnico. Jeseničani na štirih letošnjih derbijih še niso premagali Olimpije. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Prav zmaji in železarji se bodo med seboj udarili že na prvi tekmi drugega dela, ki jo bo v četrtek ob 19.15 gostil Tivoli, drugi derbi bo 2. marca ob 20. uri v Podmežakli.

Ekipi sta se med premorom uvrstili v finale državnega prvenstva, nekateri člani so igralni ritem nadaljevali na reprezentančnih olimpijskih predkvalifikacijah, preostali pa so se pripravljali na nadaljevanje tekmovanja.

Premor so zeleno-beli izkoristili tudi za obmorski regeneracijski trening, glavni trener Gregor Polončič je na novinarski konferenci pred derbijem ekipo pohvalil, da je v dobrem stanju, tako psihično kot fizično. "Nobenih skrbi nimamo, pisarna dela dobro, da imamo mi dobre pogoje. Mislimo samo na hokej, trenerja se potrudiva, da je vse v redu, igralci dajejo maksimum. Vse poteka, kot mora."

"Zanima nas samo naša struktura igre. Če pokažemo to, kar smo sposobni, nimam skrbi. Tisti, ki bo dobil več dvobojev, ki bo bolj zbran, v tisto smer bo šel derbi," pred obračunom z Jesenicami pravi glavni trener Olimpije Gregor Polončič. Foto: Ana Kovač

Ukvarjajo se sami s sabo

"Zanima nas samo naša struktura igre. Če pokažemo to, kar smo sposobni, nimam skrbi. Tisti, ki bo dobil več dvobojev, ki bo bolj zbran, v tisto smer bo šel derbi," o morebitni prednosti, ker so prejšnji obračun dobili s 7:0, dejal strateg moštva iz Tivolija.

"Derbi je sam po sebi specifičen, naboja je veliko, tekma veliko pomeni, ker je pač derbi. Se pa ne ukvarjamo z nasprotniki, predvsem se ukvarjamo s sabo. Pričakujemo zelo močno 'zeleno mašino'. Ta del pride zelo prav, imamo same močne tekme. Da pozabimo na eno tekmo in gremo takoj naprej, da izboljšamo detajle."

"Ekipa je popolna, imamo samo nekaj manjših zdravstvenih težav, Aljaž Chvatal ima poškodovano mišico. Vrača se Mark Čepon, po bolezni se vrača tudi kapetan Aleš Mušič, do derbija bo nared," je zdravstveno stanje pojasnil Polončič.

Začenja se hokej, za katerega se igra vso sezono "V ekipi je super kemija. Borimo se, dobro treniramo. Zasluženo smo končali na prvem mestu, na podlagi tega lahko teh deset tekem čakamo mirni." Foto: Anže Malovrh/STA "V ekipi je super kemija. Borimo se, dobro treniramo. Zasluženo smo končali na prvem mestu, na podlagi tega lahko teh deset tekem čakamo mirni. Zdaj pa se stopnjuje, začne se hokej, za katerega se igra vso sezono. Derbi pa je vedno neka posebna tekma, imamo še dva dni, da se pripravimo, da izboljšamo kakšno malenkost. Igrali jo bomo kot vsako tekmo, a bo le nekaj posebnega," pa je pričakovanja strnil najboljši strelec Ljubljančanov v prvem delu Gal Koren.

Selitev v Zalog, a do finala naj bi bil Tivoli nared "Prihajajo res dobre tekme, vrhunski nasprotniki, začetek z derbijem. Februar v Tivoliju bo zanimiv," pravi Tomaž Vnuk. Foto: Urban Meglič/Sportida

Direktor kluba Tomaž Vnuk pa je pojasnil, da bodo imeli v klubu sicer nekaj logističnih težav zaradi prenove dvorane Tivoli, ki poteka v luči aprilskega svetovnega prvenstva drugega razreda.

Do konca drugega dela alpske lige bodo še ostali doma, prav tako na prvih dveh tekmah četrtfinala. Pozneje pa bodo morali gostovati v Zalogu, a do morebitnega finala AHL bo prenova že končana. Prav tako pa je zanesljivo, da bo finale državnega prvenstva, v katerem sta tudi večna tekmeca, na sporedu v takrat že prenovljeni domači dvorani.

"Vesel sem, da ta derbi je. Imeli smo malo smole z urnikom, bilo je veliko prekinitev, ko po en mesec ni bilo tekem v Tivoliju. Igrali smo samo sedem sobot doma, vse preostale med tednom. Zdaj pa gledamo naprej, prihajajo res dobre tekme, vrhunski nasprotniki, začetek z derbijem. Februar v Tivoliju bo zanimiv," pravi Vnuk.

Skupina za razvrstitev 1. HK SŽ Olimpija 0 tekem - 4 točke

2. Ritten 0 - 3

3. Val Pusteria 0 - 2

4. Cortina 0 - 1

5. Asiago 0 - 0

6. HDD Sij Acroni Jesenice 0 - 0 *Prve štiri ekipe so v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh), prenesle bonus točke. Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Kvalifikacijska skupina A 1. Lustenau 0 tekem - 4 točke

2. Vipiteno 0 – 3

3. Red Bull Salzburg II 0 - 2

4. Gardena 0 – 1

5. KAC II 0 - 0

6. Vienna Capitals 0 - 0



*Prve štiri ekipe so v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh), prenesle bonus točke. V končnico napreduje le zmagovalec. Kvalifikacijska skupina B 1. Fassa 0 tekem – 4 točke

2. Feldkirch 0 – 3

3. Zell am See 0 - 2

4. Kitzbuhel 0 – 1

5. Bregenzerwald 0 - 0

6. Black Wings Linz 0 - 0 *Prve štiri ekipe so v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh), prenesle bonus točke. V končnico napreduje le zmagovalec.

