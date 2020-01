Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marcel Rodman se je vrnil na Jesenice, ki jih želi v vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja pomagati dvigniti na višjo raven.

Marcel Rodman se je vrnil na Jesenice, ki jih želi v vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja pomagati dvigniti na višjo raven. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Počutim se sposobnega, imam željo, vizijo. Verjamem, da s skupnimi močmi lahko veliko naredimo. Želimo si kontinuitete in rasti kluba. Veliko stvari je dobrih, veliko pa jih manjka. Tega se zavedamo. Čaka nas veliko dela," ob vrnitvi k HDD Sij Acroni Jesenice pravi Marcel Rodman, ki bo na Gorenjskem opravljal vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja društva.

Po koncu dolgoletne igralske kariere je Marcel Rodman leta 2018 hitro našel druge izzive. Sprejel je službo pri nekdanjem EBEL-ligašu iz Zagreba. Deloval je kot pomočnik trenerja in vodja hokejskih operacij Medveščaka, od katerega se je po nekaj mesecih sodelovanja poslovil.

Decembra 2018 je postal glavni trener HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem je zamenjal Gabra Glaviča. Železarje je pripeljal do polfinala Alpske lige, v katerem so izgubili s podprvakom Pustertalom, v finalu državnega prvenstva pa so izgubili s HK SŽ Olimpija. Po sezoni se je preselil na Madžarsko, kjer se je po seriji slabših rezultatov pred dnevi poslovil od DVTK Jegesmedvék iz Miskolca, ki tekmuje v slovaški Extraligi.

"Jeseniški hokej dvigniti na višjo organizacijsko raven"

Predsednik društva Anže Pogačar verjame, da jim v novem poskusu lahko uspe dvigniti jeseniški hokej. Foto: Reuters Zdaj se vrača na Jesenice, kjer bo deloval kot športni direktor železarjev in generalni sekretar.

"V vseh šestih letih našega obstoja delujemo z minimalno podporo ljudi. Čeprav smo zadovoljni s pomočjo prostovoljcev in tistimi, ki pomagajo, smo zadnjo sezono razmišljali, kako popraviti delovanje pisarne, saj smo na področju organizacije podhranjeni.

Ko se je v zadnjih dneh pojavila priložnost za sodelovanje z Marcelom, smo se zelo hitro dogovorili. Imamo podobne cilje: jeseniški hokej dvigniti na višjo organizacijsko raven, da bo klub dal soigralcem še večjo podporo, da bodo Jesenice odskočna deska za mlade, da bodo ti pri nas videli okolje, v katerem želijo igrati. Ob tem želimo postati še bolj zanimivi za medije in navijače, ki so glavni razlog, da vse skupaj počnemo. Prepričan sem, da nam Marcel s svojimi izkušnjami lahko pomaga. Vloga generalnega sekretarja in športnega direktorja obsega dva dela. Eden je pisarniško delo, drugi pa pomoč, svetovanje športnemu delu v klubu," je vrnitev v Podmežaklo na novinarski konferenci komentiral predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar.

Dodal je: "Ne bežimo od tega, da smo imeli zadnji dve sezoni težave, da se ni vedelo, kaj bo z našim klubom. To je prva stvar, ki jo želimo letos spremeniti. Da bodo imeli vsi jasno informacijo, da se bo hokej na Jesenicah še igral."

"Čaka nas veliko dela. Želimo si kontinuitete in rasti kluba," pravi 38-letni povratnik v Podmežakli. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vesel, da je spet doma

"Vesel sem, da sem spet doma. Klubu se zahvaljujem za podporo in zaupanje. Že lani sem z velikim veseljem delal tukaj. Že takrat je bila ideja, da bi pomagal v tej obliki, kot bom zdaj, a takrat ni bilo glavnega trenerja. Užival sem v tisti vlogi. Zdaj je prišla nova priložnost. Počutim se sposobnega, imam željo, vizijo. Verjamem, da s skupnimi močmi lahko veliko naredimo. Namen je kontinuiteta in rast kluba. Čaka nas veliko dela. Veliko stvari je dobrih, veliko pa jih manjka. Tega se zavedamo. Veselim se in v prihodnost gledam z veliko optimizma," je dejal Rodman. Upa, da se bodo stvari razvijale v tej smeri, da bodo že hitro po sezoni jasne stvari za novo tekmovalno obdobje, da se ekipa ne bo spet zelo pozno sestavljala na vrat na nos ...

Verjeti v fante

Kot je dodal, je tudi med službovanjem na Madžarskem spremljal Jesenice. Podrobnejše ocene noče dajati, saj v tej sezoni še ni bil vpet v železarski kolektiv, vidi pa, da so fantje dobra ekipa. "Fantje so v vzponu, vidi se, da držijo skupaj, s tribune je videti, da puščajo srce na ledu. Največja razlika v primerjavi z lansko ekipo je v izkušenosti. Ta ne pride z danes na jutri. Treba je verjeti v te fante. Oni so zlato kluba. Moramo jim omogočiti čim več, jih spoštovati, oni pa nam morajo vračati na drug način. Če zmagajo oni na ledu, zmagamo mi v pisarni in obratno."

"Treba je verjeti v fante, oni so zlato našega kluba." Foto: Domen Jančič

Z nikomer se ne dogovarjajo "Spremljamo položaj na trgu, a za zdaj na vidiku ni igralskih sprememb. Do 15. februarja je še možnost registracije novih igralcev. V tem trenutku se z nikomer ne dogovarjamo. Trener in športni direktor bosta dala svojo oceno," o tem, ali bodo pred ključnim delom sezone okrepili ekipo, pravi Pogačar.

V pravo smer

Zadovoljen s prihodom Rodmana je tudi glavni trener Mitja Šivic, ki se zaveda, "da za dober klub niso dovolj samo rezultati, moramo zrasti tudi na drugih ravneh". Šivic je v zadnjem debelem mesecu lahko precej zadovoljen tudi s predstavami svoje ekipe. Po hudem decembrskem porazu z Olimpijo (0:7) so na 12 tekmah Alpske lige zmagali 11-krat in se vrnili v boj za neposredno uvrstitev v končnico (zagotovi si jo šest najboljših moštev rednega dela).

Trener Jeseničanov Mitja Šivic upa, da jim bodo v soboto hokejski bogovi naklonjeni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Že na začetku smo postavili standarde, kako se bo delalo, kam hočemo iti. Verjel sem v svoje delo. Tudi po porazu z Olimpijo pri meni ni bilo panike, ni bilo šoka. Naprej smo delali kot prej. In od takrat se veliko ni spremenilo, delamo po začrtani poti. Vesel sem, da fantje rastejo, kar se vidi iz tekme v tekmo. Gremo v tisto smer, ki sem jo že avgusta in septembra želel napovedati," o svojih varovancih razmišlja Šivic.

"Zaslužimo si biti zraven"

O tem, ali bodo redni del končali med šesterico, bodo odločale sobotne tekme. Železarji bodo ob 19. uri gostili Bregenzerwald. Zgolj zmaga morda ne bo dovolj za šesterico, saj niso povsem odvisni od sebe, tako da bodo pogledovali tudi proti nekaterim tekmam neposrednih tekmecev.

"V soboto si želimo biti uspešni, gremo po zmago, po končnico. Ta tekma bo super izkušnja za vse fante. Moramo biti osredotočeni le nase, vzeti moramo tri točke. Velikokrat pravim, da obstaja hokejski bog, zaslužimo si, da bi bili zraven. Imamo tako serijo, da je treba stvari končati, kot se spodobi. Upam na najbolje," si želi glavni trener, čigar ekipa se je v zadnjih dneh ubadala z boleznijo, a stisnila in bila nagrajena.

Železarje v soboto čaka pomembna tekma, ki bo odločala o tem, ali se bodo neposredno uvrstili v končnico ali bodo morali v dodatne boje. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Moštva, ki bodo redni del končala na mestih med 1. in 6., si bodo že priborila četrtfinalno vstopnico, preostalih 12 pa se bo v dveh skupinah med seboj udarilo za dve preostali vstopnici. Zagotovila si ju bosta zmagovalca skupin.

V pričakovanju plišastega dežja Na Jesenicah bo sobotna tekma dobrodelne narave. Priredili bodo tako imenovani "teddy bear toss", dogodek, ob katerem obiskovalci s seboj prinesejo čiste plišaste igrače vseh oblik in velikosti, ki jih ob prvem zadetku domače ekipe vržejo na led. Zbrane igrače – lani jih je bilo približno 400 – jeseniški hokejisti predajo pediatričnemu oddelku SB Jesenice.

Jeseničani se bodo v finalu državnega prvenstva znova udarili z Olimpijo. Med cilji je zapisan naslov državnega prvaka. Predsednik železarjev je ob tem okrcal izvedbo državnega prvenstva in pozval predsednike vseh klubov, ki sodelujejo v tekmovanju, da se pogovorijo o tem, kako bi v prihodnosti izvedli tekmovanje, "saj zdajšnji sistem nikomur ni v ponos". Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Moje delo je, da napredujejo"

Šivic je vesel tudi dejstva, da bo del reprezentančnih olimpijskih predkvalifikacij med 6. in 9. februarjem na Jesenicah tudi kakšen od železarjev (Matjaž Kopitar uradno seznama še ni razkril): "Iskreno sem vesel za fante, ki bodo zraven. Moje delo je, da oni napredujejo, da jim Jesenice odpirajo vrata na višji oder. Kdorkoli bo zraven, sem zanj zelo vesel. To bo začetek njihove poti, bodo morali pa še veliko delati."

Cilj vodstva Jesenic do konca sezone je: naslov državnega prvaka (v finalu bodo igrali z Olimpijo), v Alpski ligi pa najprej skok v končnico, v kateri verjamejo, da lahko presenetijo.

Preberite še: