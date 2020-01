Marcel Rodman ostal brez službe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odnesli so ga slabši zadnji rezultati

Nekdanji slovenski hokejski reprezentant Marcel Rodman ni več trener madžarskega Jegesmedveka iz Miskolca, ki nastopa v slovaški extraligi. Gorenjec je s svojim moštvom sezono sicer dobro začel, slabši zadnji rezultati pa so bili zanj usodni. Rodmana bo zamenjal Glen Hanlon, ki je bil tudi Rodmanov predhodnik, a lani s klubom pogodbe ni podaljšal.

"Z njim smo hoteli podaljšati sodelovanje že lani, a je zaradi družinskih razlogov našo ponudbo zavrnil. Velika stvar je, da smo Kanadčana z izkušnjami iz NHL uspeli vrniti v madžarski hokej, verjamem, da se bo naš razvoj in napredek nadaljeval. Njegovo strokovno znanje in osebnost sta zagotovilo za to," je dejal predsednik kluba Istvan Egri.

Brat Marcela Rodmana, ki je še lani vodil Sij Acroni Jesenice, David vsaj zaenkrat ostaja v kadru madžarske ekipe, je pa v zadnjem tednu na seznamu poškodovanih, poroča Delo.

