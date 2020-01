Po neuspeli švedski izkušnji se seli v ligo EBEL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Tičar bo Švedsko zamenjal za Avstrijo. Do konca sezone bo nosil dres Celovca.

V celovškem klubu so že potrdili, da bo poslej rdeči jopič nosil mednarodno uveljavljeni napadalec z izkušnjami igranja tudi v ligi Ebel. Kot je potrdil generalni direktor KAC Oliver Pilloni, je bil Tičar že dlje časa na njihovem radarju.

Tičar se je pred tekočo sezono preselil v elitno švedsko ligo k Oskarshamnu, kjer pa ni dobil veliko priložnosti za igro. Njegov dres je oblekel na 19 tekmah, njegova statistika zadetkov in asistenc pa je v tem času ostala prazna. Tridesetletni centralni napadalec je kariero začel na Jesenicah in nadaljeval v švedskih, nemških, slovaških in ruskih klubih, piše STA.

Celovec je trenutno na tretjem mestu lige EBEL in si je že zagotovil neposredno napredovanje v končnico, kamor se po rednem delu uvrsti najboljših pet moštev.