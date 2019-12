Vidmarjeva pot v Italiji se je končala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izkušeni slovenski hokejist Luka Vidmar se je pred dobrim mesecem za začasno sodelovanje dogovoril z moštvom razširjenega avstrijskega prvenstva Bolzanom. Italijani so imeli takrat težave s poškodbo enega ključnih členov obrambe Bretta Flemminga, tako da so vrzel zapolnili s 33-letnim Slovencem.

Po dobrem mesecu se kanadski steber obrambe vrača v tekmovalni ritem, s tem pa se končuje tudi Ljubljančanova pot v dresu Bolzana. Vidmar je za trenutno šesti kolektiv odigral 11 tekem in se podpisal pod eno podajo. Kje bo nadaljeval kariero, ni znano. V lanski sezoni se je po dolgem čakanju na klub konec decembra pridružil HK SŽ Olimpija in z njim postal prvak Alpske lige in državni prvak.

Uradno je brez kluba tudi standardni član reprezentance Blaž Gregorc, ki se je v začetku decembra razšel s češkim Extraligašem Vitkovice. Brez klubskih tekem je že lep čas branilec Sabahudin Kovačević, ki okreva po težji poškodbi. Žiga Pavlin se po poškodbi v lanski sezoni ni več zares vrnil v tekmovalni ritem, novembra se je tako poslovil od Čeških Budejovic.

