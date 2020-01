Marcel Rodman se znova vrača na Jesenice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji slovenski hokejist, zadnje leto pa trener Marcel Rodman se vrača na Jesenice, kamor se je v drugem delu lanske sezone vrnil kot glavni trener, a se je dan po finalu slovenskega državnega prvenstva podal novim izzivom naproti. V novem tekmovalnem obdobju je treniral DVTK Jegesmedvék, a se po seriji slabših rezultatov pred dnevi od njega poslovil. Tokrat bo pri HDD Sij Acroni Jesenice deloval kot športni direktor. Klub bo v petek predstavil kadrovsko spremembo in načrt, kako bodo, tudi s pomočjo Rodmana, stremeli k napredku gorenjskega kolektiva.

Po koncu dolgoletne igralske kariere je Marcel Rodman leta 2018 hitro našel druge izzive. Sprejel je službo pri nekdanjem EBEL-ligašu iz Zagreba. Deloval je kot pomočnik trenerja in vodja hokejskih operacij Medveščaka, od katerega se je po nekaj mesecih sodelovanja, tik preden je hrvaško prestolnico zaradi hudih finančnih težav zapustilo zajetno število hokejistov, poslovil.

Decembra 2018 je postal glavni trener HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem je zamenjal Gabra Glaviča. Predsednik Železarjev Anže Pogačar si je sicer želel, da bi "sin Jesenic" oblekel rdeči dres, a se mu ta želja ni uresničila.

Po koncu lanske sezone se je preselil na Madžarsko. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na Madžarsko ...

Po koncu sezone, v Alpski ligi so po hudem boju s podprvakom Pustertalom obstali v polfinalu, v državnem prvenstvu pa v finalu izgubili z Olimpijo, je zapustil Podmežaklo in se preselil na Madžarsko. Postal je trener DVTK Jegesmedvék iz Miskolca, ki tekmuje v slovaški Extraligi. Po seriji slabših rezultatov se je sodelovanje Marcela in madžarskega kluba, v katerem igra njegov brat David, končalo. Zamenjal ga je Glen Hanlon.

... in nazaj

Nekdanji reprezentant ni bil dolgo brez službe. Znova se vrača k HDD Sij Acroni Jesenice, iz kluba so sporočili, da se bo zdaj povsem posvetil vlogi športnega direktorja. Več o podrobnostih sodelovanja z 38-letnikom, kadrovskih spremembah v društvu in prihodnosti tega bodo spregovorili na petkovi novinarski konferenci.

Jeseničane v soboto ob 19. uri čaka odločilna tekma v boju za neposredno uvrstitev v četrtfinale. Foto: Domen Jančič

Odločilna sobota

Za Jeseničani je izjemen rezultatski niz. Po hudem porazu z Olimpijo 20. decembra (0:7) skoraj niso več izgubili. Na zadnjih 13 tekmah so vselej zmagali in se z devetimi zaporednimi alpskimi zmagami vmešali v boj za najboljšo šesterico Alpske lige, ki si po rednem delu že zagotovi četrtfinale.

O tem, ali bodo redni del končali med šesterico, bodo odločale sobotne tekme. Železarji bodo ob 19. uri gostili Bregenzerwald. Zgolj zmaga morda ne bo dovolj za šesterico, saj niso povsem odvisni od sebe, tako da bodo pogledovali tudi proti nekaterim tekmam neposrednih tekmecev.

Moštva, ki bodo redni del končala na mestih med 1. in 6., si bodo že priborila četrtfinalno vstopnico, preostalih 12 pa se bo v dveh skupinah med seboj udarilo za dve preostali vstopnici. Zagotovila si ju bosta zmagovalca skupin.

V pričakovanju plišastega dežja Na Jesenicah bo sobotna tekma dobrodelne narave. Priredili bodo tako imenovani "teddy bear toss", dogodek, ob katerem obiskovalci s seboj prinesejo čiste plišaste igrače vseh oblik in velikosti, ki jih ob prvem zadetku domače ekipe vržejo na led. Zbrane igrače – lani jih je bilo približno 400 – jeseniški hokejisti predajo pediatričnemu oddelku SB Jesenice.

