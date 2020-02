Vrnitev Slovencev z Diamond Princess predvidoma do konca tedna

Šest slovenskih potnikov z ladje za križarjenje Diamond Princess se bo v Slovenijo predvidoma vrnilo do konca tedna, so danes za STA potrdili na ministrstvu za zunanje zadeve. Dodali so, da MZZ intenzivno pripravlja njihovo vrnitev. Vseh šest se še vedno počuti dobro in so v stalnem stiku s slovenskim veleposlaništvom na Japonskem, piše STA.

Slovenija se za njihovo vrnitev med drugim dogovarja z evropskimi partnerji za skupen prevoz potnikov iz Evrope. Predvideno je, da bi ti potniki do konca tedna pristali na enem od evropskih letališč, odkoder bi se nato slovenski državljani vrnili v domovino, piše STA.

Med šestimi Slovenci na Diamond Princess so štirje iz Slovenj Gradca. Tamkajšnja občina sporoča, da jim je v primeru kakršnih koli logističnih ali drugih težav pripravljena priskočiti na pomoč.

Že 542 okuženih

Z Japonske so sicer danes sporočili, da so končali testiranja vseh potnikov na ladji, ki je od začetka meseca v karanteni v Jokohami. Na ladji je po zadnjih podatkih potrjenih 542 primerov okužb, piše STA.

Japonske oblasti so sporočile, da so okužbo z virusom danes na novo potrdili pri 88 potnikih. Tisti, pri katerih okužbe do zdaj niso potrdili, upajo, da bodo danes preživeli zadnjo noč na ladji, saj naj bi se v sredo začelo izkrcavanje potnikov, najprej tistih, pri katerih okužbe do zdaj niso potrdili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Opravili smo teste za vse (na ladji, op. p.)," je danes sporočil japonski minister za zdravje Katsunobu Kato. Dodal je, da so rezultati nekaterih testov že znani in da bodo za tiste, pri katerih so rezultati negativni, začeli priprave za izkrcanje, piše STA.

Foto: Getty Images

Izkrcanje v prihodnjih dneh

V pismu potnikom so pristojne japonske oblasti navedle, da bo potrebno nekaj časa za nekatere rezultate testov, zaradi česar načrtujejo izkrcanje med 19. in 21. februarjem.

"Če ste vi in vaš sostanovalec oba negativna in nimata vročine ali respiratornih simptomov, se bosta lahko pripravila na izkrcanje," so v pismu še zapisale oblasti. Po navedbah AFP bodo morali vsi, ki so imeli tesne stike s komerkoli, ki je bil na testiranju pozitiven, ostati v karanteni do zadnjega dne, piše STA.

Na krovu ladje je še približno 3.000 potnikov in članov posadke.

ZDA so z ladje v ponedeljek že evakuirale približno 300 ameriških državljanov, med njimi več kot deset takih, pri katerih je bila potrjena prisotnost virusa. Evakuacijo svojih državljanov so zdaj napovedali še Kanada, Avstralija, Hongkong, Južna Koreja in Velika Britanija, piše STA.

Za Kanadčane čartersko letalo

Na ladji je 256 Kanadčanov, kanadske oblasti pa so danes sporočile, da bodo ponje poslali čartersko letalo in jih evakuirali v četrtek. Južna Koreja je sporočila, da bo danes za štiri svoje državljane in japonskega zakonca na krovu ladje poslala predsedniško letalo. Na krovu letala je skupno 14 državljanov Južne Koreje, a jih je deset zavrnilo evakuacijo, ker živijo na Japonskem.

Velika Britanija je sporočila, da pripravljajo vrnitveni polet v Združeno kraljestvo za svoje državljane na krovu ladje za križarjenje, ki je v Jokohami od 3. februarja, še piše STA.