Poslanci bodo razpravljali o koronavirusu

Poslanci SDS med drugim predlagajo sklepe, s katerimi bi odbor vladi, ki opravlja tekoče posle, in ministrstvu za zdravje naložil, naj dnevno poročata in seznanjata javnost o morebitnih sumih na okužbo s koronavirusom v Sloveniji, ter naj v roku dveh dni javnosti predstavita načrt aktivnosti v zvezi s sumom okužbe s koronavirusom.

Poleg tega bi odbor na predlog SDS vlado in ministrstvo pozval, naj takoj poskrbita za dodatne kapacitete za morebitne okužene, kot so dodatne postelje, prostori za izolacijo, respiratorne maske in drugo.

"Če bi imeli množični izbruh, bi se zapletlo"

Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle, je v minulem tednu dejal, da imamo laboratorij za hitro diagnostiko in kapacitete za morebitno epidemijo. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana pa so medtem opozorili, da bi nekaj bolnikov s tem virusom na infekcijski kliniki lahko oskrbeli, a če bi imeli množični izbruh, bi se zapletlo.

Kot je opozorila predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, v državi ni primerne infrastrukture za izolacijo bolnikov s hudo nalezljivo boleznijo. Na to so v zahtevi za sklic seje opozorili tudi v poslanski skupini SDS.