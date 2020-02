Koronavirus: slovenski potniki z ladje morda že v sredo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državljani na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zaradi izbruha koronavirusa v karanteni v Jokohami na Japonskem, se počutijo dobro in nimajo zdravstvenih težav, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Če bodo zdravi, bodo z ladje morda lahko odšli že v sredo.

Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, je slovensko veleposlaništvo v Tokiu ves čas v stiku s šestimi slovenskimi potniki na ladji, pretekli konec tedna pa so od japonskih oblasti pridobili podatke o možnosti za njihovo čimprejšnjo vrnitev v domovino.

Zdravi potniki bodo lahko ladjo zapustili od srede naprej, pred odhodom pa bodo morali opraviti še zdravniški pregled, na katerem bodo dobili potrdilo o negativnem testu, so sporočili z zunanjega ministrstva.

O možnostih vrnitve Slovencev tudi z drugimi državami

Kot so dodali, sta veleposlaništvo in konzularna služba že v stikih z agencijo, ki je organizirala potovanje, da čim prej uredi vrnitev potnikov v Slovenijo. O možnosti vrnitve slovenskih potnikov v Evropo po navedbah MZZ potekajo pogovori tudi z nekaterimi državami članicami EU, ki imajo svoje državljane na ladji in preučujejo možnosti za njihovo čimprejšnjo vrnitev v Evropo.

Diamond Princess je v karanteni od 4. februarja. Japonsko ministrstvo za zdravje je danes sporočilo, da je bilo na testu za koronavirus pozitivnih še 99 ljudi na ladji, s čimer se je skupno število okuženih povečalo na 454. Med 99 novimi primeri je 43 japonskih državljanov. Po poročanju japonskih medijev gre za 85 potnikov in 14 članov posadke.

Japonske zdravstvene oblasti so do zdaj opravile teste za koronavirus pri 1.723 od okoli 3.700 potnikov in članov posadke na križarki.