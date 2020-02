Koronavirus: na Kitajskem okuženih več kot 70 tisoč ljudi #video

Novi koronavirus je na Kitajskem zahteval že 1770 življenj, okuženih pa je 70.548 ljudi, so sporočile kitajske zdravstvene oblasti. ZDA so medtem z ladje za križarjenje Diamond Princes, ki je zasidrana na Japonskem, evakuirale svoje državljane, med katerimi jih je z virusom okuženih najmanj 40, piše STA. Slovenci ostajajo na ladji.

Dve letali z ameriškimi državljani, ki so jih ZDA evakuirale z ladje za križarjenje, na kateri je zaradi izbruha virusa v karanteni v začetku februarja obtičalo 3700 ljudi, sta po poročanju BBC danes že odleteli z Japonske, piše STA.

Na krovu ladje je bilo približno 400 Američanov, na poti domov pa jih je približno 340. Po prihodu v ZDA bodo morali še približno 14 dni ostati v karanteni. Okužene ameriške državljane pa bodo zdravili na Japonskem.

Šest Slovencev je zdravih

Japonske oblasti so v nedeljo sporočile, da se je število novih primerov na krovu ladje povečalo na 355. Med potniki na križarki je tudi šest slovenskih državljanov, ki pa po zadnjih podatkih niso okuženi, piše STA.

Foto: Getty Images

Na Kitajskem so sicer v 24-urnem obdobju zabeležili 2048 novih okužb in 105 smrtnih primerov zaradi virusa covid-19, so sporočile zdravstvene oblasti v Pekingu. Število umrlih je v primerjavi s soboto, ko so zabeležili 142 smrtnih žrtev, sicer upadlo, vendar pa se je rahlo povečalo število na novo okuženih.

V provinci Hubej, kjer je virus izbruhnil, so v nedeljo uvedli še strožje ukrepe za nadzor njegovega širjenja, še piše STA. Ukrepi vključujejo še bolj strogo zapiranje stanovanjskih skupnosti in zagotavljanje 24-urnega nadzora gibanja ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.