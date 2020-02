Države želijo z "okužene" križarke rešiti svoje državljane

V kitajski provinci Hubei, ki jo je epidemija covid-19 najbolj prizadela, so tretji dan zapored zabeležili upad novih okužb z novim koronavirusom, ki je doslej na celinski Kitajski zahteval 1665 smrtnih žrtev, poroča STA. Okuženih je več kot 68 tisoč ljudi. Z izjemo province Hubei je število novih primerov okužb z novim koronavirusom upadlo 12. dan zapored.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem že opozoril, da je "nemogoče predvideti smer, v katero bo šla epidemija".

"Vse vlade, podjetja in medije smo pozvali, naj sodelujejo z nami, da bomo zagnali ustrezno raven preplaha, ne da bi podpihovali histerijo," je na münchenski varnostni konferenci dejal Tedros.

Zunaj Kitajske so doslej po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zabeležili približno 700 okužb in štiri smrtne primere. V soboto so prvi primer smrti zaradi covid-19 zabeležili tudi v Evropi, dodaja STA.

Na križarki okuženih 355 ljudi

Največ okužb z novim koronavirusom zunaj celinske Kitajske so doslej zabeležili na Japonskem, in sicer na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je pred japonsko obalo v karanteni od 5. februarja. Na ladji je po zadnjih podatkih okuženih 355 ljudi.

ZDA, Kanada in Hongkong so sicer napovedale, da nameravajo z ladje evakuirati svoje državljane. Ob tem so dodali, da bodo morali vsi, ki se bodo vrnili v domovino, v 14-dnevno karanteno, piše STA.

Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so potrdili tudi med potniki z ladje za križarjenje Westerdam, ki ji je vplutje in izkrcanje potnikov v petek dovolila Kambodža. Okužbo so potrdili pri 83-letni Američanki, ki je iz Kambodže odpotovala v Malezijo. Malezijske pristojne oblasti so danes sporočile, da so potnico odpeljali v bolnišnico v malezijski prestolnici Kuala Lumpur.

Ameriška turistka je bila med 145 potniki, ki so se želeli prek Malezije vrniti domov. Ob prihodu v Malezijo sta skupaj s soprogom dobila simptome, ki so značilni za okužbo z novim koronavirusom. Test pri 85-letnemu soprogu je bil negativen.