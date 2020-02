Novi ukrepi zaradi koronavirusa: ko se vrnejo v Peking, morajo za 14 dni v karanteno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Pekingu so okrepili preventivne ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Ljudje, ki se vrnejo v kitajsko prestolnico, morajo ostati 14 dni v karanteni na domu ali na opazovanju, STA povzema kitajske medije. Po najnovejših podatkih je zaradi koronavirusa na Kitajskem umrlo 1523 ljudi, okuženih pa je 66.492 ljudi.

V Pekingu osebam, ki ne bodo upoštevale osebne karantene, grozijo stroge kazni, so posvarile oblasti. Glede na obvestilo se morajo ljudje, ki se vrnejo v Peking, javiti delodajalcem in upravnikom stanovanjskih stavb. Zaenkrat ni jasno, ali to velja tudi za ljudi, ki so prišli v Peking iz tujine, poroča STA.

Pred tem so v okviru preventivnih ukrepov med drugim pozvali upravnike stanovanjskih stavb in naselij, da nadzorujejo pretok ljudi. Ljudje, ki so se vrnili z bolj ogroženih območij, pa morajo ostati v karanteni.

Glede na najnovejše podatke se je število do sedaj okuženih na Kitajskem povzpelo na 66.492, med njimi je 1523 mrtvih. V Pekingu so skupno doslej potrdili 366 okužb, med njimi so trije umrli. V zadnjih 24 urah se je v državi na novo okužilo 2461 ljudi, umrlo pa jih je 143. Smrtnost je v zadnjih dneh približno enaka, dodaja STA.

V žarišču izbruha že 54 tisoč okuženih

Najhuje je v provinci Hubei, žarišču izbruha, kjer se je do sedaj z virusom okužilo več kot 54 tisoč ljudi.

V četrtek se je sicer število do sedaj okuženih precej povzpelo, in sicer v enem dnevu za več kot 14 tisoč, a je bila to posledica širše definicije okuženih.

Po podatkih ameriške univerze John Hopkins, ki sledi trendu okužb, se je do sedaj po celem svetu z virusom okužilo več kot 67 tisoč ljudi, umrlo jih je 1526, ozdravelo pa 8354.