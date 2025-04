Ena največjih skrivnosti Kitajske: nihče ne ve, kaj točno je in kaj zmore #video

Po družbenih omrežjih je zaokrožil nov videoposnetek domnevnega novega "nevidnega" kitajskega vojaškega letala, špekulativno poimenovanega J-36. O razvoju in tehničnih lastnostih oziroma naprednosti letala ni uradno znanega tako rekoč nič, saj Peking o letalu molči kot grob.

J-36, ki so ga kitajski vozniki na zgornjem videoposnetku opazili med preletom ceste in približevanjem letališču v Chengduju, naj bi bilo novo kitajsko bojno letalo šeste generacije, ki bo po ocenah analitikov operativno do leta 2035.

Prvi videoposnetek letala, o katerem uradno ni znano tako rekoč nič – kitajske oblasti javno sploh še niso potrdile, da je letalo tega tipa sploh v razvoju –, se je sicer pojavil 26. decembra lani. Takrat je domnevno letalo J-36 spremljalo še drugo, manjše letalo bolj konvencionalnega videza, ki pa tako kot J-36 ni imelo izrazitega repa.

Oglejte si videoposnetek:

Glede na obliko zdaj že najmanj dvakrat opaženega letala se pojavljajo ugibanja, ali gre za tako imenovanega nevidnega lovca po vzoru ameriškega bombnika Northrop B-2 Spirit ali za domnevni novi kitajski dron CH-7, ki ga radarji težje zaznajo.

Letalo naj bi imelo tudi nenavadno konfiguracijo pogonov – po enega na vsaki strani trupa in še enega na sredini.

