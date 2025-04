Panika v zraku: potnica je skušala odpreti vrata letala #video

Letalo avstralskega prevoznika Jetstar z več kot 200 potniki, ki je letelo z indonezijskega Balija v avstralski Melbourne, se je moralo sredi poti vrniti v Denpasar, potem ko je potnica poskušala na silo odpreti vrata letala, medtem ko je bilo to nad Indijskim oceanom, so v ponedeljek sporočili iz družbe.

"Naše letalo se je sinoči vrnilo v Denpasar na Baliju, potem ko je potnica poskušala odpreti vrata letala in žalila naše osebje," je po poročanju ameriške mreže CNN v izjavi zapisal Jetstar. Dodali so, da so potnike po pristanku prevzele lokalne oblasti na Baliju.

Uspelo ji je dvigniti kljuko vrat

Kot je razvidno iz videoposnetka, ki kroži po družbenih omrežjih, je ženski v zadnjem delu letala uspelo dvigniti kljuko vrat, preden se je aktiviral varnostni signal, ki je opozoril posadko, kapitan pa je nato po zvočniku opozoril potnike.

Podatki na strani za sledenje poletom Flightradar24 kažejo, da se je letalo obrnilo nad Indijskim oceanom približno eno uro po vzletu.

Jetstar sicer ni povedal, koliko ljudi točno je bilo na letalu, so pa pri nizkocenovniku poudarili, da je varnost potnikov in članov posadke njihova glavna prioriteta in da takšnega vedenja na svojih letih ne bodo tolerirali.