V Sloveniji okužbe z novim virusom še ni bilo, na NIJZ pravijo, da so pripravljeni, če bi se to zgodilo.

V Sloveniji okužbe z novim virusom še ni bilo, na NIJZ pravijo, da so pripravljeni, če bi se to zgodilo. Foto: Getty Images

40-letna Primorka si je po bežnem prijateljskem pozdravu s poljubom na lice z znancem, ki se je vrnil s potovanja po Aziji, obraz razkužila s koncentriranim dezinfekcijskim sredstvom za razkuževanje predmetov in pristala na urgenci, so sporočili na strani Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana na družbenem omrežju Facebook.

V objavi, ki so jo naslovili Prva "žrtev" koronavirusa COVID-19 v Sloveniji, so zapisali, da je ob dezinfekciji prišlo do vnetja kože obraza in večurne pekoče bolečine, zaradi česar je poiskala pomoč v urgentni ambulanti.

Pretirana panika ni smiselna

Pretirano ustrahovanje ljudi o smrtonosnosti novega koronavirusa je vsaj za zdaj odveč, nam je pred tednom dni dejal specialist družinske medicine in direktor kamniškega zdravstvenega doma Sašo Rebolj. Kot je poudaril, je glede na število okuženih smrtnost pri novem koronavirusu približno enaka tisti, ki jo vsako leto prinaša gripa. Da panika v pravem pomenu besede ni nikoli smiselna, je poudaril tudi imunolog Alojz Ihan, a ob tem dodal, da ima odločen odziv na izbruh novega koronavirusa vendarle svojo logiko. Več v članku Pretirana panika? "Smrtnost približno enaka tisti, ki jo vsako leto zahteva gripa."

Z živali na ljudi

Nov virus se je pojavil v Wuhanu na Kitajskem decembra lani, ko so zaznali več primerov pljučnic. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2. Bolezen, ki jo virus SARS-CoV-2 povzroča, pa so poimenovali COVID-19. Predvideva se, da se je kot izhodiščno živalski virus prilagodil na ljudi. Potrjen je bil tudi prenos med ljudmi, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico, so še zapisali na NIJZ.

Smrtnost med dvema in štirimi odstotki

"Ker gre za nov virus, natančnih informacij o poteku bolezni še nimamo, iz poročanja Kitajske pa lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 odstotkih okuženih. Težak potek naj bi imelo približno 20 odstotkov zbolelih. Tudi natančnega podatka o smrtnosti po okužbi z novim koronavirusom še ni, po poročanju Kitajske se ocenjuje na dva do štiri odstotke. Večina umrlih je bila starejša in je imela pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkorno bolezen ipd.," so še zapisali.

NIJZ: Slovenija je pripravljena

Kot še dodajajo na NIJZ, je Slovenija, kjer primera okužbe z novim virusom še ni bilo, pripravljena za primer novega koronavirusa. Izdelana so priporočila za potnike, ki se vračajo iz ogroženih območij, za ravnanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter vzpostavljeno laboratorijsko diagnostiko za potrditev virusa v najkrajšem možnem času, so še zapisali.

Več informacij o novem koronavirusu najdete na naslednji povezavi.

Foto: NIJZ