Pretirana panika? "Smrtnost približno enaka tisti, ki jo vsako leto zahteva gripa."

Novi koronavirus je na Kitajskem do zdaj zahteval najmanj 636 smrtnih žrtev. Število okuženih se je povzpelo na 31.161, 4.800 ljudi pa je v kritičnem stanju. Okužbe z virusom so potrdili tudi v približno 25 drugih državah.

Specialist družinske medicine in direktor zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj meni, da je preplah zaradi izbruha novega koronavirusa pri nas za zdaj odveč. "Menim, da je pozornost pri kakšnih novih virusih smiselna kvečjemu z namenom, da se poveča ozaveščenost ljudi," pojasnjuje Rebolj.

Rebolj: Pretirano ustrahovanje ljudi je vsaj za zdaj odveč

Po njegovih besedah izbruh koronavirusa ni nov pojav: "Nov pojav je zgolj izbruh novega seva koronavirusa." Kot pravi, se moramo zavedati, da so koronavirusi široka družina virusov, da so večkrat vzrok okužb, pretežno dihal, in da obstaja več različnih oblik omenjenih virusov. "Nekateri so bolj nevarni, na primer sars, drugi pa manj in povzročajo blaga prehladna obolenja," razlaga direktor kamniškega zdravstvenega doma.

"Menim, da je pozornost pri novih virusih smiselna kvečjemu z namenom, da se poveča ozaveščenost ljudi," pojasnjuje specialist družinske medicine Sašo Rebolj. Foto: STA

"Prav se mi zdi, da se prebivalstvo informira o tem, kako se okužbe širijo in kakšni so preventivni ukrepi, s katerimi lahko epidemije preprečimo. V tem okviru se mi zdi pogovor o koronavirusu upravičen," meni Rebolj in dodaja, da je pretirano ustrahovanje ljudi o smrtonosnosti novega koronavirusa vsaj za zdaj odveč.

Ihan: Panika ni nikoli smiselna, vendar pa ima odločen odziv svojo logiko

Specialist klinične mikrobiologije in imunologije Alojz Ihan medtem poudarja, da gre pri izbruhu novega seva koronavirusa vendarle za realen pojav nove bolezni, ki ni izmišljena, zato se je z njo treba spopasti z vso previdnostjo in s spoštovanjem do izkušenj iz preteklosti. "Panika v pravem, čustvenem pomenu besede ni nikoli smiselna, a odločen odziv Kitajske in Svetovne zdravstvene organizacije ima svojo logiko," poudarja Ihan.

Po njegovih besedah pri novem virusu poznamo dinamiko naraščanja resno obolelih – največkrat zaradi pljučnice – ter smrtnost tistih bolnikov, ki resno zbolijo. "Skoraj nič pa ne vemo o deležu in kužnosti ljudi, ki so bili izpostavljeni virusu in so okuženi, niso pa resno zboleli. Predvsem ti ljudje odločajo o tem, kako eksplozivno se bo virus širil po svetu," opozarja Ihan.

"Panika v pravem, čustvenem pomenu besede ni nikoli smiselna, a odločen odziv Kitajske in Svetovne zdravstvene organizacije ima svojo logiko," o izbruhu novega koronavirusa poudarja priznani imunolog Alojz Ihan. Foto: Bor Slana

Če je biološki potencial virusa takšen, da se bo ta razširil po vsem svetu, tega po besedah Ihana ni mogoče preprečiti s kakršnimikoli ukrepi: "V tem primeru bomo prej ali slej okuženi vsi. Šele naš imunski odziv bo vzpostavil ravnovesje z novo boleznijo in jo zamejil v nekakšno normalo, ki lahko pomeni smrt nekaj sto ali pa nekaj sto tisoč ljudi na leto. Tega ne more nihče vnaprej predvideti."

Z izrednimi karantenskimi ukrepi, kot jih izvajajo na Kitajskem, lahko v tem primeru le začasno zavremo dinamiko širjenja virusa, kar je lahko koristno za to, da imamo več časa za pripravo na novo bolezen in razvoj cepiva, razlaga Ihan. "Za nas na severni polobli ni zanemarljivo niti to, da bi nam prišlo prav, da se s pomočjo karantenskih ukrepov prihod virusa prestavi v toplejše obdobje, ki zameji težavo tovrstnih virusov," še dodaja mednarodno priznani imunolog.

"Smrtnost približno enaka tisti, ki jo vsako leto zahteva gripa"

Rebolj medtem dodaja, da bi morali v Sloveniji polje razprave o koronavirusu premakniti na področje gripe, saj se obe bolezni prenašata na podoben način. "Smrtnost pri novem koronavirusu je glede na število okuženih približno enaka smrtnosti, ki jo vsako leto zahteva gripa," razlaga specialist družinske medicine. Ob tem dodaja, da bi se mu zdelo bolj primerno, da bi se pri nas bolj osredotočili na gripo, ki je v primerjavi s koronavirusom pri nas bolj razširjena.

"Treba je vedeti, da se v Sloveniji proti gripi vsako leto cepi zgolj okoli 4,5 odstotka prebivalstva in da za gripo vsako leto umre okoli 200 ljudi," pojasnjuje specialist družinske medicine in dodaja, da lahko glede na statistiko o precepljenosti sklepamo, da se Slovenci zaradi gripe ne vznemirjamo preveč, čeprav se tako kot koronavirus širi na podoben način.

Specialist družinske medicine in direktor zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebolj pravi, da lahko glede na statistiko o precepljenosti sklepamo, da se Slovenci zaradi gripe ne vznemirjamo preveč. Foto: Reuters

Letošnja sezona gripe je v Sloveniji ena od najhujših v zadnjih letih. Predsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu Anita Jagrič Friškovec pojasnjuje, da v medicini dela že 28 let, a takšne sezone gripe, kot smo ji priča trenutno, ne pomni. Po njenem mnenju je bolnih od štirikrat do petkrat otrok več kot običajno, epidemija pa je začela prehajati tudi v zaplete, na primer vnetje ušes in pljučnico. "Smo na robu vojnega stanja," je razmere za STA opisala Jagrič-Friškovčeva.

Rebolj medtem poudarja, da lahko za zaščito pred koronavirusom in gripo poskrbimo že s pravilno preventivo: "Ljudem svetujem, naj se ne zadržujejo v zaprtih prostorih. Okužbo lahko preprečimo tudi z dobrimi higienskimi navadami. Ravno tako odsvetujem potovanja v države, kjer razsaja epidemija novega koronavirusa, zdaj so to predeli Kitajske." V primeru, da bi se novi koronavirus razširil tudi k nam, Rebolj sicer meni, da so zdravstvene ustanove v Sloveniji na ta scenarij dobro pripravljene.