Na Japonski križarki v karanteni tudi šest Slovencev

Na japonski ladji za križarjenje, ki je zaradi izbruha koronavirusa v karanteni, naj bi bilo tudi šest slovenskih državljanov. Na ladji Diamond Princess, ki je zasidrana v bližini Tokia, se nahaja 3.700 potnikov in članov posadke. Do sedaj pa so potrdili 10 okuženih, okrog sto rezultatov testiranj pa še čakajo.