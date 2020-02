Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število smrtnih žrtev novega koronavirusa še naprej močno narašča. Po zadnjih podatkih je virus na Kitajskem zahteval 563 smrtnih žrtev, okuženih pa je več kot 28 tisoč ljudi. Deset novih okužb so ob tem zabeležili tudi na ladji za križarjenje pred japonsko obalo.

Število mrtvih zaradi novega koronavirusa je v celinski Kitajski v zadnjem dnevu naraslo za 73, kar je največ doslej. Skupaj je v državi, kjer je virus tudi izbruhnil, zahteval 563 smrtnih žrtev. Po en človek je umrl v Hongkongu in na Filipinih, piše STA.

Deset novih primerov zabeležili na ladji

Število okuženih se je na Kitajskem v zadnjem dnevu povečalo za 3.694, tako da je zdaj tam okuženih 28.018 ljudi. Izven celinske Kitajske so v okoli 25 državah zaznali približno 240 okužb.

Deset novih primerov so zabeležili na ladji za križarjenje z okoli 3.700 ljudmi na krovu, ki je že drugi dan pred Japonsko obalo. Pred tem so okužbo potrdili pri desetih potnikih, ki so jih prepeljali v bolnišnico.

Še ena ladja za križarjenje z okoli 3.600 ljudmi na krovu je že drugi dan tudi pred obalo Hongkonga. Okužbo s koronavirusom so doslej potrdili pri treh potnikih s te ladje. Pri treh članih posadke pa so potrdili okužbo z virusom gripe tipa B, zdravijo se v bolnišnici, še navaja STA.