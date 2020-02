V Hongkongu prva smrtna žrtev zaradi novega koronavirusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je v Hongkongu zahteval prvo smrtno žrtev. Gre za 39-letnika iz Hongkonga, ki je druga smrtna žrtev virusa izven celinske Kitajske. Skupno so na Kitajskem po zadnjih podatkih zabeležili 425 smrtnih žrtev in več kot 20.400 okužb z virusom.

Po poročanju lokalnih medijev je 39-letnik iz Hongkonga pred okužbo z novim koronavirusom obiskal mesto Wuhan, ki so ga okužbe z virusom najbolj prizadele. Zaradi bojazni pred širjenjem virusa sta v provinci Zheijang na vzhodu države še dve mesti, Taizhou in Hangzhou, omejili gibanje za meščane. V Macau pa so se odločili, da bodo v boju proti novemu koronavirusu za dva tedna zaprli vse igralnice, piše STA.