Prva žrtev koronavirusa zunaj Kitajske

Filipinske oblasti so potrdile, da je moški umrl za posledicami pljučnice, ki jo povzroča koronavirus. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da se je kitajski državljan z virusom okužil pred prihodom na Filipine. S Filipinov sicer poročajo o še dveh potrjenih primerih okužbe z novim virusom, piše STA.

O izbruhu virusa poročajo iz več kot 25 držav

O okužbi z novim koronavirusom, ki je izbruhnil konec decembra v kitajskem Wuhanu in povzroča virusno pljučnico, poročajo iz več kot 25 držav, okuženih je 14.300 ljudi. Vse več držav po svetu se odloča za odpovedi letov v Kitajsko in iz nje ter zavračajo tujce, ki so obiskali Kitajsko. Za ta ukrep so se po ZDA, Avstraliji in drugih državah zdaj odločili tudi Filipini, Vietnam in Nova Zelandija.

Foto: Reuters

Na Kitajskem se danes končujejo podaljšani prazniki ob kitajskem novem letu, to pa pomeni, da se bodo ljudje začeli vračati domov, čeprav bodo številna podjetja zaradi širjenja virusa zaprta še vsaj en teden.

Na Kitajskem so v soboto zabeležili 45 novih smrtnih primerov, vse na območju province Hubei, kjer je virus izbruhnil. Kitajske oblasti so proizvajalce medicinske opreme pozvale, naj pospešijo proizvodnjo opreme, ki je potrebna za nadzor in preprečevanje širjenja virusa, še poroča STA.

Kitajski strokovnjaki: Novi koronavirus naj bi se širil prek prebavnega trakta

Strokovnjaki iz kitajskega Wuhana so na podlagi preiskav ugotovili, da bi se virus med ljudmi lahko širil prek prebavnega trakta. Do odkritja so prišli s preučevanjem vzorcev blata in rektalnih brisov pri bolnikih. Veliko okuženih s koronavirusom je imelo namreč simptome, ki so značilni za diarejo, ne pa tudi drugih simptomov, kot je visoka vročina, ki so običajni pri okužbi z virusom.

Strokovnjaki so v zvezi s koronavirusom prišli do novega odkritja. Foto: Reuters

Pri simptomih diareje je mogoč fekalno-oralni prenos virusa, zlasti ob pomanjkljivem umivanju rok ali neustreznem čiščenju sanitarij. V nekaterih delih Kitajske so javne sanitarije precej pogoste.

Kitajske oblasti so danes sporočile, da bo v novozgrajeni bolnišnici v mestu Wuhan zdravnikom na pomoč priskočilo 1400 pripadnikov kitajske vojske oziroma njenega medicinskega osebja. Prav tako so v bolnišnico, ki ima tisoč bolniških postelj, napotili strokovnjake za nadzor in preprečevanje epidemij, še navaja STA.