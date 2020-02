Kitajska zaradi koronavirusa vse bolj izolirana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi koronavirus je na Kitajskem po najnovejših podatkih zahteval 259 življenj, več kot 11.000 ljudi je okuženih. Zunaj Kitajske so doslej zabeležili več kot 100 primerov okužb z novim virusom v 22 državah. Vse več držav po svetu se zato odloča za odpovedi letov v in iz Kitajske ter zavračajo tujce, ki so obiskali Kitajsko.

Vrsti držav, ki so zaradi novega koronavirusa poostrile ukrepe, so se v petek pridružile ZDA, danes pa še Avstralija, poroča STA.

Karantena za vse ameriške državljane, ki se vračajo iz Kitajske

Ameriški minister za zdravstvo je izbruh koronavirusa razglasil za javno zdravstveno krizo in ukazal karanteno za vse ameriške državljane, ki se vračajo od tam. Predsednik Donald Trump pa je z izvršnim ukazom prepovedal vstop v ZDA vsem tujcem, ki so v zadnjih dveh tednih potovali na Kitajsko. Ameriški državljani, ki se vračajo iz kitajske province Hubei, kjer je mesto Wuhan, bodo v karanteni dva tedna.

Foto: Reuters

ZDA bodo od nedelje tudi omejile prihode potniških letal iz Kitajske na le sedem mednarodnih letališč, odkoder bodo državljane dali v karanteno, tujce pa poslali na Kitajsko ali v druge države. Ameriške letalske družbe, kot so United, Delta in American, so napovedale odpovedi vseh poletov na Kitajsko. Od izbruha virusa je polete na Kitajsko odpovedalo več kot 30 letalskih družb, nazadnje avstralski Quantas, piše STA.

Kitajska nezadovoljna zaradi vse večje izolacija

Avstralija je danes sporočila, da prepoveduje vstop vsem nedržavljanom, ki v državo prihajajo iz Kitajske, avstralski državljani, ki so bili na Kitajskem, pa bodo morali za dva tedna v karanteno.

Podobne ukrepe je v minulih dneh sprejelo že več držav, med njimi Italija, Singapur in severna soseda Kitajske Mongolija. ZDA, Japonska, Velika Britanija, Nemčija in druge države pa so izdale priporočila svojim državljanom, naj ne potujejo na Kitajsko.

Kitajska, ki vztraja, da širjenje virusa lahko omeji, je nezadovoljna zaradi vse večje izolacije. Kitajsko zunanje ministrstvo je tako v petek ukrepe ZDA označilo za neprijazne. "Vsekakor to ni gesta dobre volje," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Hua Chunying, poroča STA.